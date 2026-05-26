Droits TV : Le Portugal menace la France

La création de Ligue1+ est un succès technique et éditorial depuis un an. Il ne permet pas en revanche aux clubs français de dégager de forts revenus, à tel point que le Portugal pourrait bientôt passer devant la France.

Il y a encore quelques années, les droits TV de la Ligue 1 rapportaient plus de 500 millions d’euros par an aux clubs français. Ce temps est révolu, les prix ayant fondu au fil des années jusqu’à atteindre un point historiquement bas en 2026. Avec la création de la chaîne Ligue1+ pour compenser l’absence de diffuseurs traditionnels, la LFP a réussi un joli pari sur le plan technique, éditorial et commercial. La chaîne rencontre un franc succès auprès des amoureux de la Ligue 1, très majoritairement satisfaits du produit proposé et le tout pour un prix correct.

Mais avec l’arrêt du contrat avec BeInSports dès la saison 2026-2027, c’est 80 millions d’euros de moins qui vont entrer dans les caisses des clubs de Ligue 1. Selon les estimations du compte spécialisé Monascope sur X, la Ligue 1 va percevoir seulement 200 millions d’euros de droits TV à compter de la saison prochaine. C’est beaucoup moins que la Premier League (4,5 milliards), la Liga (1,9 milliards), la Bundesliga (1,4 milliards) et la Série A (1,3 milliards).

Le Portugal talonne la France

La France conserve néanmoins la cinquième place du classement des droits TV les plus rémunérateurs, mais jusqu’à quand ? La question se pose puisque le Portugal talonne la France, avec une estimation de 195 millions d’euros pour la saison 2026-2027, soit seulement 5 millions d’euros de moins que la Ligue 1.

Des pays comme la Turquie ou les Pays-Bas ne sont plus très loin non plus, tandis que la France conserve en revanche une grosse marge sur la Belgique, toujours très en retard en matière de droits TV. Des chiffres tous plus inquiétants les uns que les autres, et qui ne devraient pas aller en s’améliorant à très court terme malgré l’augmentation prévue de l’abonnement à Ligue1+, lequel doit passer de 15 euros à 20 euros par mois à compter de cet été.