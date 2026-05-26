McCourt vire deux hommes accusés d'avoir plombé l'OM

L'OM va changer de visage cet été, et Frank McCourt n'entend pas perdre de temps pour tailler dans le vif. Les départs vont se succéder dans l'organigramme du club provençal.

En attendant la prise de fonction officielle de Stephane Richard dans un mois, tout le monde est déjà au travail à l’Olympique de Marseille pour préparer la saison prochaine. Il ne faut pas perdre de temps, car le mercato va débuter en juin, et pour le moment l’OM n’a pas de directeur sportif. Et n’a quasiment pas d’entraineur, car Habib Beye risque bien de sauter dès que des discussions sérieuses vont être lancées pour un nouveau technicien en chef.

Pancho Abardonado accusé d'être la taupe

Mais cela va aussi bouger beaucoup dans les coulisses, et c’est Foot Mercato qui détaille plusieurs grands mouvements décidés par Frank McCourt pour essayer d’assainir le club provençal, ou du moins changer ce qui n’a pas fonctionné. Le directeur sportif adjoint Federico Balzaretti voit son avenir devenir bien incertain avec l’arrivée prochaine de Grégory Lorenzi, mais ce ne sont pas les décisions les plus spectaculaires de la part du propriétaire américain.

Sur le plan du staff technique, selon les informations du média spécialisé, Pancho Abardonado, figure du club, va être débarqué. L’éternel adjoint, entraineur intérimaire quand les techniciens prennent la porte, est très apprécié par les supporters en tant qu’ancien joueur du club. Mais au sein du club, ce n’est pas le même musique : « Il paie de lourdes accusations internes le suspectant d’être une taupe et pourrait ne pas résister à cette reconstruction ».

Autre décision forte, celle de mettre à la porte le médecin en chef du club, Damien Monnot. La saison catastrophique vécue sur le plan médical, avec des blessés nombreux et des indisponibilités à rallonge, a visiblement convaincu la direction qu’il fallait arrêter cette collaboration. Le staff médical va donc devoir changer, car même Habib Beye avait été surpris, à son arrivée, de voir l’état physique déplorable de ses joueurs, signe que quelque chose n’allait pas. Les manoeuvres ont déjà débuté, et Frank McCourt, qui cherche aussi à faire des économies, ne devrait pas perdre de temps à agir.