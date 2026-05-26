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Vente OL : Deux mois décisifs, Govou a peur pour Lyon

OL26 mai , 12:40
parCorentin Facy
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Rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG au début de la saison dernière, l’OL a finalement réussi une très belle année sportive en terminant 4e de Ligue 1. Les mois à venir s’annoncent toutefois cruciaux.
Il y a tout juste un an, les supporters de l’Olympique Lyonnais apprenaient une très mauvaise nouvelle. Le passage de John Textor devant la DNCG tournait à la catastrophe et le gendarme financier du football français prononçait une relégation à titre conservatoire en Ligue 2 pour les Gones. Michele Kang est heureusement arrivée pour sauver les meubles et éviter la sanction suprême à Lyon, qui a vendu en masse sur le marché des transferts mais qui s’est renforcé grâce à des coups malins.

Les très gros regrets de Sidney Govou

La suite, c’est un beau parcours en Europa League et surtout une 4e place en Ligue 1. Ce classement final laisse toutefois de très gros regrets à Sidney Govou. Dans les colonnes du Progrès, le consultant et ex-attaquant de l’OL estime que tout aurait été plus simple cet été si Lyon avait réussi à terminer 3e. Avec deux tours de barrage à disputer pour viser la Ligue des Champions, l’OL s’est compliqué la vie, rendant son mercato plus difficile et le dossier de la vente du club plus imprévisible.
« Je maintiens que cette formation aurait dû terminer 3e, mais qu’elle a lâché avant de passer la ligne d’arrivée. Elle s’est satisfaite trop tôt de sa saison, et ça, ce n’était pas habituel à Lyon » estime d’abord le consultant du Progrès, avant de poursuivre.
« La vente du club peut-elle impacter pas mal de choses ? On verra. Il faudra voir les conditions de vente, mais la 4e place qui est quand même la place du c.., ne facilite pas les choses. Et là pendant six à huit semaines, c’est la phase où les choix se font, avec des moyens restreints pour de nombreux clubs dont l’OL. Pas de droits TV suffisants. L’OL va sans doute chercher les bonnes pioches comme la saison dernière » s’inquiète Sidney Govou, pour qui le club rhodanien entre dans une nouvelle période très incertaine.
La situation est heureusement moins préoccupante que la saison dernière a la même époque. Mais la vente du club promet d’animer l’été lyonnais avec, le consultant de Canal+ l’espère, une issue heureuse et un avenir plus serein pour l’Olympique Lyonnais.

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