Le PSG accepte le départ de Fabian Ruiz

Sous contrat encore une saison avec le PSG, Fabian Ruiz intéresse plusieurs clubs européens. La presse italienne affirme que la Juventus et les champions d'Europe négocient actuellement concernant le milieu de terrain espagnol.

Même si sa saison a été perturbée par une fissure de la rotule du genou gauche qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, Fabian Ruiz a rapidement retrouvé du temps de jeu. Luis Enrique place une confiance absolue dans l'international espagnol, mais il sait que le Paris Saint-Germain ne lui proposera pas une prolongation de contrat longue durée. Alors qu'il ne reste plus qu'une année de contrat à Fabian Ruiz, le PSG est donc à l'écoute du mercato . Ce mercredi, le site spécialisé italien TuttoMercatoWeb annonce que la Juventus a contacté Luis Campos afin de connaître les conditions de départ de Fabian Ruiz lors du prochain marché des transferts.

La Juventus négocie avec le PSG

Le journaliste italien Daniel Uccellieri en dit un peu plus sur cet intérêt du club italien pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. « Les discussions avec le PSG concernant Fabian Ruiz s'intensifient. Parmi les noms qui circulent, celui de Fabian Ruiz figure en bonne place. Le milieu de terrain parisien, dont le contrat expire en 2027 est apprécié pour sa technique et sa polyvalence, autant d'atouts qui pourraient faire de lui la solution idéale pour restructurer le milieu de terrain », explique notre confrère. Ces dernières semaines, Manchester United et Galatasaray ont également montré des signes d'intérêt pour le joueur du Paris Saint-Germain, mais les discussions ne se sont pas éternisées.