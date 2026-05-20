fabian ruiz sur le depart du PSG
Le PSG négocie avec la Juventus pour Fabian Ruiz

Le PSG accepte le départ de Fabian Ruiz

PSG20 mai , 12:00
parClaude Dautel
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Sous contrat encore une saison avec le PSG, Fabian Ruiz intéresse plusieurs clubs européens. La presse italienne affirme que la Juventus et les champions d'Europe négocient actuellement concernant le milieu de terrain espagnol.
Même si sa saison a été perturbée par une fissure de la rotule du genou gauche qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, Fabian Ruiz a rapidement retrouvé du temps de jeu. Luis Enrique place une confiance absolue dans l'international espagnol, mais il sait que le Paris Saint-Germain ne lui proposera pas une prolongation de contrat longue durée. Alors qu'il ne reste plus qu'une année de contrat à Fabian Ruiz, le PSG est donc à l'écoute du mercato. Ce mercredi, le site spécialisé italien TuttoMercatoWeb annonce que la Juventus a contacté Luis Campos afin de connaître les conditions de départ de Fabian Ruiz lors du prochain marché des transferts.

La Juventus négocie avec le PSG

Le journaliste italien Daniel Uccellieri en dit un peu plus sur cet intérêt du club italien pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. « Les discussions avec le PSG concernant Fabian Ruiz s'intensifient. Parmi les noms qui circulent, celui de Fabian Ruiz figure en bonne place. Le milieu de terrain parisien, dont le contrat expire en 2027 est apprécié pour sa technique et sa polyvalence, autant d'atouts qui pourraient faire de lui la solution idéale pour restructurer le milieu de terrain », explique notre confrère. Ces dernières semaines, Manchester United et Galatasaray ont également montré des signes d'intérêt pour le joueur du Paris Saint-Germain, mais les discussions ne se sont pas éternisées.
Pour vendre Fabian Ruiz, le PSG n'acceptera pas d'offre inférieure à 30 millions d'euros. Par ailleurs, le club de la capitale n'est pas déterminé à céder celui dont l'apport dans la victoire en Ligue des champions, la saison passée, a été indéniable, ce qui permet d'aborder avec sérénité le mercato. Du côté de la Juventus, qui n'est plus en position de se qualifier pour la Ligue des champions, alors qu'il reste une journée de Serie A, la venue de Fabian Ruiz devrait permettre de donner un peu plus d'expérience. Il reste à trouver un accord avec Paris, au moment précis où la Juventus voudrait également faire venir Randal Kolo Muani.
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« Fonseca a un discours de loser » : L’OL le paie cher

Mon dieu Sergio......Lille n'a ABSOLUMENT pas laissé Auxerre gagné! Auxerre a largement mérité son maintien sur le terrain!!

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Tiens la souillure aux manettes 😂

Bodmer et Eric Ciotti, la révélation sulfureuse

Et pourquoi ne pas dire pourquoi il était revenu en Normandie . C'est d'une vilainie sans nom vôtre article ..

Le PSG accepte le départ de Fabian Ruiz

Parfait et on prend Matheus ! ou Bouaddi ou que sais je, mais je signe direct !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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