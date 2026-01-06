PSG : Dembélé, Hakimi, il annonce un mercato de feu

Le PSG attaque très calmement le mercato d'hiver. Mais pour Loïc Tanzi, qui s'est confié en dehors du journal L'Equipe, l'été prochain risque d'être très agité chez les champions d'Europe.

Sauf énorme surprise, Luis Enrique n'aura pas énormément de nouveaux joueurs durant cette fenêtre de transferts. Si l'an passé, à la même époque, le Paris Saint-Germain avait dépensé 70 millions d'euros pour faire signer Khvicha Kvaratskhelia , aucune opération de ce niveau ne devrait se concrétiser. Mais, c'est l'été prochain que les dirigeants du PSG risquent d'avoir énormément de travail. C'est ce qu'a confié Loïc Tanzi, spécialiste du mercato parisien, au micro de Bruno Salomon. Invité d'Ici Paris Île-de-France, notre confrère estime que plusieurs grands noms du Paris SG risquent de réfléchir à leur avenir dans la capitale et que Nasser Al-Khelaifi devra faire des choix. Et Loïc Tanzi de lâcher des noms concernant cette future période des transferts.

Le PSG va devoir régler des problèmes de riche

Le journaliste de L'Equipe ne veut pas affoler les supporters parisiens, mais il le fait un peu quand même. « Je pense qu’il y aura un vrai sujet Barcola l’été prochain (...) Mais il y aura aussi des gros dossiers de partout. Il va y avoir un turn-over d’effectif qui va être très important l’été prochain. On parle de Marquinhos, Lucas Hernandez, Beraldo, même Hakimi. Ce sont des joueurs qui peuvent se poser des questions sur leur avenir au PSG l’été prochain. Il y a Ousmane Dembélé aussi », prévient notre confrère alors que le mercato d'hiver a commencé depuis moins d'une semaine. Un menu copieux qui promet des migraines au board parisien.