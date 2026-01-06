bradley barcola ICONSPORT_270752_0004

PSG : Dembélé, Hakimi, il annonce un mercato de feu

PSG06 janv. , 8:20
parClaude Dautel
0
Le PSG attaque très calmement le mercato d'hiver. Mais pour Loïc Tanzi, qui s'est confié en dehors du journal L'Equipe, l'été prochain risque d'être très agité chez les champions d'Europe.
Sauf énorme surprise, Luis Enrique n'aura pas énormément de nouveaux joueurs durant cette fenêtre de transferts. Si l'an passé, à la même époque, le Paris Saint-Germain avait dépensé 70 millions d'euros pour faire signer Khvicha Kvaratskhelia, aucune opération de ce niveau ne devrait se concrétiser. Mais, c'est l'été prochain que les dirigeants du PSG risquent d'avoir énormément de travail. C'est ce qu'a confié Loïc Tanzi, spécialiste du mercato parisien, au micro de Bruno Salomon. Invité d'Ici Paris Île-de-France, notre confrère estime que plusieurs grands noms du Paris SG risquent de réfléchir à leur avenir dans la capitale et que Nasser Al-Khelaifi devra faire des choix. Et Loïc Tanzi de lâcher des noms concernant cette future période des transferts.

Le PSG va devoir régler des problèmes de riche

Le journaliste de L'Equipe ne veut pas affoler les supporters parisiens, mais il le fait un peu quand même. « Je pense qu’il y aura un vrai sujet Barcola l’été prochain (...) Mais il y aura aussi des gros dossiers de partout. Il va y avoir un turn-over d’effectif qui va être très important l’été prochain. On parle de Marquinhos, Lucas Hernandez, Beraldo, même Hakimi. Ce sont des joueurs qui peuvent se poser des questions sur leur avenir au PSG l’été prochain. Il y a Ousmane Dembélé aussi », prévient notre confrère alors que le mercato d'hiver a commencé depuis moins d'une semaine. Un menu copieux qui promet des migraines au board parisien.
Tout cela paraît encore bien loin dans la mesure où le Paris Saint-Germain a de très nombreux titres à défendre, et surtout la Ligue des champions. Si le PSG réussit l'exploit de faire un back-to-back, alors certains joueurs pourraient envisager l'avenir différemment. Mais après un mercato 2025 plutôt sage, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos vont probablement devoir réfléchir à tout cela, mais également à un autre dossier encore plus épineux. Car Luis Enrique n'a pas prolongé son contrat, lequel s'achève en 2027. Le club de la capitale veut conserver son entraîneur, cependant ce dernier prend son temps. 

0
