Yan Diomandé

Il vaut 100 ME, le PSG le veut pour 60 ME

PSG04 janv. , 22:00
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG a déjà quelques idées en tête pour renforcer son effectif lors de la prochaine intersaison. Le club de la capitale pourrait bien trouver son bonheur du côté de Leipzig.
Cet hiver, le Paris Saint-Germain restera discret sur le marché des transferts. Luis Enrique souhaite privilégier la continuité et observer l’évolution de ses joueurs jusqu’à la fin de la saison. Ensuite viendra le temps des changements.
L’entraîneur des champions d’Europe a déjà des pistes pour renforcer son effectif. L’ancien du Barça continue de privilégier l’arrivée de joueurs jeunes, avec une belle marge de progression. En Allemagne, du côté de Leipzig, un profil attire particulièrement l’attention du PSG : Yan Diomande.

Diomande, une nouvelle pépite bientôt au PSG ? 

Selon les informations de Ben Jacobs, l’ailier gauche de 19 ans figure bien dans les petits papiers des champions d’Europe. Un montant de 60 millions d’euros est évoqué pour boucler l’opération avec la formation de Bundesliga. Moins cher que prévu alors qu'un montant de 100 millions d'euros avait été précédemment annoncé. 
Outre le Paris Saint-Germain, Manchester United, le Bayern Munich et Tottenham suivent également de près le joueur. Le natif d’Abidjan aura l’embarras du choix pour poursuivre sa jeune carrière. Il devrait privilégier un départ en fin de saison, malgré des envies d’ailleurs dès cet hiver.
Sous les ordres de Luis Enrique, Diomande pourrait s’épanouir et évoluer aux côtés de joueurs déjà expérimentés et qui ont tout gagné. Il pourrait notamment venir compenser un futur départ de Bradley Barcola.

Lire aussi

Rodrygo au PSG, la voie est libre !Rodrygo au PSG, la voie est libre !
Actuellement présent à la Coupe d’Afrique des Nations sous les couleurs de la Côte d’Ivoire, il devra garder la tête froide et rester concentré pour donner le meilleur pour son pays. Cette saison avec Leipzig, Diomande a déjà inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues. Leipzig aura bien du mal à le conserver, surtout au regard des nombreux clubs intéressés.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_281340_0160
Ligue 1

Le PSG roi de Paris, mais dauphin de Lens

l om officialise le depart d ismael kone iconsport 236874 0064 396401
OM

Il change d'avis, pas de jackpot pour l'OM

CAN
CAN 2025

CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale

ICONSPORT_281343_0123
CAN 2025

CAN 2025 : Le Cameroun passe en quarts

Fil Info

04 janv. , 22:44
Le PSG roi de Paris, mais dauphin de Lens
04 janv. , 22:20
Il change d'avis, pas de jackpot pour l'OM
04 janv. , 22:01
CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale
04 janv. , 22:00
CAN 2025 : Le Cameroun passe en quarts
04 janv. , 21:30
Ça chauffe à l’OM, De Zerbi s’en prend à deux joueurs
04 janv. , 21:00
Fabian Ruiz sur le départ du PSG, c'est confirmé
04 janv. , 20:30
PL : Chelsea accroche City et fait le bonheur d'Arsenal
04 janv. , 20:30
L'OL pas rassasié, Fonseca fait une grande annonce mercato

Derniers commentaires

Ça chauffe à l’OM, De Zerbi s’en prend à deux joueurs

C'etait pas un probleme de compo.

Il vaut 100 ME, le PSG le veut pour 60 ME

Un joueur complet

L1 : PSG-PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

epaule contre épaule il y a penalty maintenant ?

L'OL pas rassasié, Fonseca fait une grande annonce mercato

Mangala sincerement je le regreterai pas, ca a toujours été tres moyen chez nous.

L1 : PSG-PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

on va arreter quand de ce faire ken par larbitrage et cette groose tepu de frappart

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading