Il vaut 100 ME, le PSG le veut pour 60 ME

Le PSG a déjà quelques idées en tête pour renforcer son effectif lors de la prochaine intersaison. Le club de la capitale pourrait bien trouver son bonheur du côté de Leipzig.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain restera discret sur le marché des transferts. Luis Enrique souhaite privilégier la continuité et observer l’évolution de ses joueurs jusqu’à la fin de la saison. Ensuite viendra le temps des changements.

L’entraîneur des champions d’Europe a déjà des pistes pour renforcer son effectif. L’ancien du Barça continue de privilégier l’arrivée de joueurs jeunes, avec une belle marge de progression. En Allemagne, du côté de Leipzig, un profil attire particulièrement l’attention du PSG : Yan Diomande.

Diomande, une nouvelle pépite bientôt au PSG ?

Selon les informations de Ben Jacobs, l’ailier gauche de 19 ans figure bien dans les petits papiers des champions d’Europe. Un montant de 60 millions d’euros est évoqué pour boucler l’opération avec la formation de Bundesliga. Moins cher que prévu alors qu'un montant de 100 millions d'euros avait été précédemment annoncé.

Outre le Paris Saint-Germain, Manchester United, le Bayern Munich et Tottenham suivent également de près le joueur. Le natif d’Abidjan aura l’embarras du choix pour poursuivre sa jeune carrière. Il devrait privilégier un départ en fin de saison, malgré des envies d’ailleurs dès cet hiver.

Sous les ordres de Luis Enrique, Diomande pourrait s’épanouir et évoluer aux côtés de joueurs déjà expérimentés et qui ont tout gagné. Il pourrait notamment venir compenser un futur départ de Bradley Barcola.

Actuellement présent à la Coupe d’Afrique des Nations sous les couleurs de la Côte d’Ivoire, il devra garder la tête froide et rester concentré pour donner le meilleur pour son pays. Cette saison avec Leipzig, Diomande a déjà inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues. Leipzig aura bien du mal à le conserver, surtout au regard des nombreux clubs intéressés.