LdC : 5-5, la folle prolongation arrachée par la Juve

Le PSG favori en Ligue des Champions, c'est fini

Paris a passé toute cette saison à se remettre de la précédente. Et pour combler des trous, on en a creusé d'autres, les titulaires épargnés par les blessures se consumant peu à peu (Viti et Barcola), les autres peinant à retrouver leur meilleur niveau (Dembélé, Fabian, Doué, Neves et dernièrement Hakimi) La prestation de ce soir, dans la compétition qui est l'objectif principal de la saison, montre clairement que les prestations vues en L1 n'étaient pas seulement dues à une retenue pour se préserver en vue de la LdC mais bien une régression par rapport à l'an dernier. On verra jusqu'où ça ira. Mais garder le titre tiendrait du miracle