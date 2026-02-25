Locatelli ICONSPORT_360371_0030

LdC : 5-5, la folle prolongation arrachée par la Juve

Ligue des Champions25 févr. , 23:03
parCorentin Facy
Balayée en Turquie au match aller (5-2), la Juventus Turin a arraché la prolongation au terme d'un match retour complètement fou. Les Bianconeri l'ont emporté 3-0 au terme des 90 minutes et cela malgré le carton rouge très sévère à l'encontre du défenseur turinois Kelly à la 48e minute de jeu. C'est donc en prolongation que la Juventus Turin et Galatasaray vont se départager pour savoir qui validera son ticket pour les 8es de finale.

Champions League

25 février 2026 à 21:00
Juventus
Locatelli37'Gatti70'McKennie82'
3
2
Match terminé
Galatasaray
Osimhen105'Yılmaz119'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
119
B. Yılmaz
GalatasarayGalatasaray
Carton jaune
111
U. Çakır
GalatasarayGalatasaray
Remplacement
109
ENTRE
L. Openda
JuventusJuventus
SORT
P. Kalulu Kyatengwa
JuventusJuventus
Remplacement
109
ENTRE
F. Kostić
JuventusJuventus
SORT
M. Locatelli
JuventusJuventus
Derniers commentaires

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

Ca en fait combien des matches à oublier ? Hormis la promenade contre un OM bien malade (valable aussi pour Metz et Lille), on galère depuis le début d'année (et plus).

Le PSG favori en Ligue des Champions, c'est fini

Paris a passé toute cette saison à se remettre de la précédente. Et pour combler des trous, on en a creusé d'autres, les titulaires épargnés par les blessures se consumant peu à peu (Viti et Barcola), les autres peinant à retrouver leur meilleur niveau (Dembélé, Fabian, Doué, Neves et dernièrement Hakimi) La prestation de ce soir, dans la compétition qui est l'objectif principal de la saison, montre clairement que les prestations vues en L1 n'étaient pas seulement dues à une retenue pour se préserver en vue de la LdC mais bien une régression par rapport à l'an dernier. On verra jusqu'où ça ira. Mais garder le titre tiendrait du miracle

Le PSG favori en Ligue des Champions, c'est fini

Sans déconner captain obvious ?!! On le sait déjà qu'avec les avalanches de blessures depuis Août, le manque de rythme et les absences de 2 titulaires en puissance à ce moment de la saison va nous être fatal. Les médias nous ont assomé de leur back to back tout en sachant et annonçant qu'on allait tirer la langue toute la saison après celle qui fût inhumaine. Mais qui de lucide pouvait l'espérer et y croire ?! Arrêtons les conneries , si on va en 1/4 ce serait déjà merveilleux.

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

Sans blague ?

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

😆😆👍🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

