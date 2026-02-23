Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats des barrages retour

Ligue des Champions24 févr. , 00:00
parAlexis Rose
Barrages retour de la Ligue des Champions :
Mardi 24 février
18h45 : Atlético de Madrid - FC Bruges (3-3 à l'aller) sur Canal+ Foot
21h00 : Newcastle - Qarabağ FK (6-1 à l'aller) sur Canal+ Sport 360
Bayer Leverkusen - Olympiakos (2-0 à l'aller) sur Canal+ Sport
Inter Milan - FK Bodo/Glimt (1-3 à l'aller) sur Canal+ Foot
Mercredi 25 février
18h45 : Atalanta - Dortmund (0-2 à l'aller) sur Canal+ Foot
21h00 : Juventus Turin - Galatasaray (2-5 à l'aller) sur Canal+ Sport 360
Paris Saint-Germain - Monaco (3-2 à l'aller) sur Canal+
Real Madrid - SL Benfica (1-0 à l'aller) sur Canal+ Foot
Loading