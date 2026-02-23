LdC : Programme TV et résultats des barrages retour

Barrages retour de la Ligue des Champions :

Mardi 24 février

18h45 : Atlético de Madrid - FC Bruges (3-3 à l'aller) sur Canal+ Foot

21h00 : Newcastle - Qarabağ FK (6-1 à l'aller) sur Canal+ Sport 360

Bayer Leverkusen - Olympiakos (2-0 à l'aller) sur Canal+ Sport

Inter Milan - FK Bodo/Glimt (1-3 à l'aller) sur Canal+ Foot

Mercredi 25 février

18h45 : Atalanta - Dortmund (0-2 à l'aller) sur Canal+ Foot