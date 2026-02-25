CL : Programme TV et résultats des barrages retour

Barrages retour de la Conférence League :

Jeudi 26 février

18h45 : HNK Rijeka - Omonia Nicosie (1-0 à l'aller) sur Canal+ Live 9

NK Celje - Drita (3-2 à l'aller) sur Canal+ Live 7

Samsunspor - KF Shkëndija (1-0 à l'aller) sur Canal+ Live 8

Fiorentina - Jagiellonia Bialystok (3-0 à l'aller) sur Canal+ Live 6

21h00 : Crystal Palace - HŠK Zrinjski (1-1 à l'aller) sur Canal+ Live 6

FC Lausanne-Sport - Sigma Olomouc (1-1 à l'aller) sur Canal+ Live 9

AZ - FC Noah (0-1 à l'aller) sur Canal+ Live 8

Lech Poznań - KuPS (2-0 à l'aller) sur Canal+ Live 7