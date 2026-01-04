ICONSPORT_281340_0141

PSG : Zabarnyi, ça commence à bien faire

PSG04 janv. , 23:00
parGuillaume Conte
Le PSG a assuré l'essentiel contre le Paris FC, mais la performance d'Illya Zabarnyi a eu le don d'inquiéter les supporters parisiens alors que l'Ukrainien est encore impliqué dans le but concédé par son équipe. 
Après une année 2025 de tous les triomphes ou presque, le PSG est reparti avec une victoire en 2026. Le succès 2-1 face au Paris FC démontre toutefois que le grand Paris n’est pas encore de retour. Assez peu inquiétée, la formation de Luis Enrique a néanmoins connu quelques difficultés. Notamment sur le but encaissé avec un pénalty concédé par Illya Zabarnyi sur sa grande faiblesse : un ballon dans son dos. L’Ukrainien a été à la peine sur son duel, et a fini par faire faute. 
Un pénalty concédé qui continue de semer le doute sur le niveau de l’ancien joueur de Bournemouth. Acheté pour 70 ME tout de même, Zabarnyi a du mal à enchainer les matchs convaincants, et pourtant Luis Enrique ne manque pas de lui donner du temps de jeu et de la confiance. 
Ces enchainements de performances entachées d’erreurs ont le don de lasser les supporters du PSG, pour qui l’Ukrainien va devoir se réveiller sinon cela va finir par coûter très cher à leur club dans les matchs qui comptent. Notamment en Ligue des Champions. 
« Un match sans boulette de Zabarnyi, c’est possible ? », « à un moment, il va rattraper un attaquant parti dans son dos ? », « Zabarnyi, ça commence à faire beaucoup de conneries », « Mon niveau de tolérance avec Zabarnyi il est à 0, j’arrive plus », « la différence entre Zabarnyi et Pacho », ont pesté les fans du Paris SG pour qui il est peut-être temps de remettre Marquinhos comme un titulaire indiscutable pour les matchs importants. 
Encore une mais faut reconnaitre aussi que c'est très sévère car il fait aucun mouvement de bras. Et l'arbitre ne consulte pas le VAR.....tandis que pour notre peno éventuel oui.....comme d'hab

Le problème c'est qu'il se regarde trop, il fait trop le nerveux et ça créer de la tension dans son groupe. Au lieu d'essayer de les mettre dans les meilleurs conditions et les laissez jouer sereins, il hurle sur son banc et ça créer de la nervosité, c'est quand même la base pour coacher de savoir maitriser ses émotions

Sévère mais si ça peut lui mettre du plomb dans la tête. Il ne supporte pas de perdre un duel et fait toujours faute c'est vraiment insupportable, 70 millions on est en droit d'espérer mieux même pour une première saison

Patience il explose tout juste et encore il a de gros errements défensif

Mangala on senfou mais personne le veut aussi personne partira cette hiver là DNCG nous a pas demandé à vendre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

