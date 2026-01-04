PSG : Zabarnyi, ça commence à bien faire

Le PSG a assuré l'essentiel contre le Paris FC, mais la performance d'Illya Zabarnyi a eu le don d'inquiéter les supporters parisiens alors que l'Ukrainien est encore impliqué dans le but concédé par son équipe.

Après une année 2025 de tous les triomphes ou presque, le PSG est reparti avec une victoire en 2026. Le succès 2-1 face au Paris FC démontre toutefois que le grand Paris n’est pas encore de retour. Assez peu inquiétée, la formation de Luis Enrique a néanmoins connu quelques difficultés. Notamment sur le but encaissé avec un pénalty concédé par Illya Zabarnyi sur sa grande faiblesse : un ballon dans son dos. L’Ukrainien a été à la peine sur son duel, et a fini par faire faute.

Un pénalty concédé qui continue de semer le doute sur le niveau de l’ancien joueur de Bournemouth. Acheté pour 70 ME tout de même, Zabarnyi a du mal à enchainer les matchs convaincants, et pourtant Luis Enrique ne manque pas de lui donner du temps de jeu et de la confiance.

Ces enchainements de performances entachées d’erreurs ont le don de lasser les supporters du PSG, pour qui l’Ukrainien va devoir se réveiller sinon cela va finir par coûter très cher à leur club dans les matchs qui comptent. Notamment en Ligue des Champions.

« Un match sans boulette de Zabarnyi, c’est possible ? », « à un moment, il va rattraper un attaquant parti dans son dos ? », « Zabarnyi, ça commence à faire beaucoup de conneries », « Mon niveau de tolérance avec Zabarnyi il est à 0, j’arrive plus », « la différence entre Zabarnyi et Pacho », ont pesté les fans du Paris SG pour qui il est peut-être temps de remettre Marquinhos comme un titulaire indiscutable pour les matchs importants.