PSG : Zabarnyi, ça commence à bien faire

Encore une mais faut reconnaitre aussi que c'est très sévère car il fait aucun mouvement de bras. Et l'arbitre ne consulte pas le VAR.....tandis que pour notre peno éventuel oui.....comme d'hab
Le problème c'est qu'il se regarde trop, il fait trop le nerveux et ça créer de la tension dans son groupe. Au lieu d'essayer de les mettre dans les meilleurs conditions et les laissez jouer sereins, il hurle sur son banc et ça créer de la nervosité, c'est quand même la base pour coacher de savoir maitriser ses émotions
Sévère mais si ça peut lui mettre du plomb dans la tête. Il ne supporte pas de perdre un duel et fait toujours faute c'est vraiment insupportable, 70 millions on est en droit d'espérer mieux même pour une première saison
Patience il explose tout juste et encore il a de gros errements défensif
Mangala on senfou mais personne le veut aussi personne partira cette hiver là DNCG nous a pas demandé à vendre
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading
Zabarnyi qui essaye de rattraper un attaquant parti dans son dos.