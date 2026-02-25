LdC : Tous les qualifiés et les affiches possibles en 8e de finale

Les barrages de Ligue des Champions ont livré leur verdict mardi et mercredi. Au terme d’une soirée folle, voici tous les qualifiés et les affiches possibles en huitièmes de finale.

Le tirage au sort sera effectué ce vendredi. Le PSG connaîtra notamment son adversaire et il s’agira quoi qu’il arrive d’un gros morceau, le FC Barcelone ou Chelsea.

Les affiches possibles en huitième de finale :

PSG ou Newcastle contre Barcelone ou Chelsea

Liverpool ou Tottenham contre Galatasaray ou Atlético de Madrid

Sporting Portugal ou Manchester City contre Real Madrid ou Bodo Glimt

Arsenal ou Bayern Munich contre Bayer Leverkusen ou Atalanta Bergame