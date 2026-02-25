Barcola Neuer ICONSPORT_276170_0953

LdC : Tous les qualifiés et les affiches possibles en 8e de finale

Ligue des Champions25 févr. , 23:41
parCorentin Facy
0
Les barrages de Ligue des Champions ont livré leur verdict mardi et mercredi. Au terme d’une soirée folle, voici tous les qualifiés et les affiches possibles en huitièmes de finale.
Le tirage au sort sera effectué ce vendredi. Le PSG connaîtra notamment son adversaire et il s’agira quoi qu’il arrive d’un gros morceau, le FC Barcelone ou Chelsea.
Les affiches possibles en huitième de finale :
PSG ou Newcastle contre Barcelone ou Chelsea
Liverpool ou Tottenham contre Galatasaray ou Atlético de Madrid
Sporting Portugal ou Manchester City contre Real Madrid ou Bodo Glimt
Arsenal ou Bayern Munich contre Bayer Leverkusen ou Atalanta Bergame
0
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats des barrages retour

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats des barrages retour

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats des barrages retour

26 févr. , 00:00
CL : Programme TV et résultats des barrages retour
26 févr. , 00:00
EL : Programme TV et résultats des barrages retour
25 févr. , 23:43
LdC : Programme TV et résultats des barrages retour
25 févr. , 23:37
LdC : Galatasaray fait plier la Juve après 120 minutes
25 févr. , 23:22
Le PSG favori en Ligue des Champions, c'est fini
25 févr. , 23:03
LdC : 5-5, la folle prolongation arrachée par la Juve
25 févr. , 23:00
LdC : Le Real et Vinicius assurent contre Benfica
25 févr. , 22:55
LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

L'OL risque de perdre son tueur plusieurs matchs

Merci Strasbourg ! Après Fofana, qui n'est toujours pas revenu, voici Sulc qui n'est plus là pour le mois le plus décisif de notre année !

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

Ca en fait combien des matches à oublier ? Hormis la promenade contre un OM bien malade (valable aussi pour Metz et Lille), on galère depuis le début d'année (et plus).

Le PSG favori en Ligue des Champions, c'est fini

Paris a passé toute cette saison à se remettre de la précédente. Et pour combler des trous, on en a creusé d'autres, les titulaires épargnés par les blessures se consumant peu à peu (Viti et Barcola), les autres peinant à retrouver leur meilleur niveau (Dembélé, Fabian, Doué, Neves et dernièrement Hakimi) La prestation de ce soir, dans la compétition qui est l'objectif principal de la saison, montre clairement que les prestations vues en L1 n'étaient pas seulement dues à une retenue pour se préserver en vue de la LdC mais bien une régression par rapport à l'an dernier. On verra jusqu'où ça ira. Mais garder le titre tiendrait du miracle

Le PSG favori en Ligue des Champions, c'est fini

Sans déconner captain obvious ?!! On le sait déjà qu'avec les avalanches de blessures depuis Août, le manque de rythme et les absences de 2 titulaires en puissance à ce moment de la saison va nous être fatal. Les médias nous ont assomé de leur back to back tout en sachant et annonçant qu'on allait tirer la langue toute la saison après celle qui fût inhumaine. Mais qui de lucide pouvait l'espérer et y croire ?! Arrêtons les conneries , si on va en 1/4 ce serait déjà merveilleux.

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

Sans blague ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading