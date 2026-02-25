EL : Programme TV et résultats des barrages retour

Barrages retour de l'Europa League :

Jeudi 26 février

18h45 : FC Viktoria Plzen - Panathinaïkós FC (2-2 à l'aller) sur Canal+ Live 4

Etoile Rouge Belgrade - Lille OSC (1-0 à l'aller) sur Canal+ Foot

Stuttgart - Celtic Glasgow (4-1 à l'aller) sur Canal+ Sport

Ferencváros TC - PFC Ludogorets (1-2 à l'aller) sur Canal+ Live 5

21h00 : Bologne - SK Brann (1-0 à l'aller) sur Canal+ Live 4

Celta Vigo - PAOK Salonique (2-1 à l'aller) sur Canal+ Sport

KRC Genk - GNK Dinamo (3-1 à l'aller) sur Canal+ Live 5

Nottingham Forest - Fenerbahçe (3-0 à l'aller) sur Canal+ Foot