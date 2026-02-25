LdC : Galatasaray fait plier la Juve après 120 minutes

Barrage retour de la Ligue des Champions

Allianz Stadium

Juventus - Galatasaray : 3-2 (5-7 au cummulé)

Buts : Locatelli (37e), Gatti (70e), McKennie (82e) pour la Juve ; Osimhen (105e) et Yilmaz (119e) pour Galatasaray

Carton rouge : Kelly (48e) pour la Juventus

Galatasaray se qualifie pour les 8es de finale de la Ligue des Champions au terme d'une double confrontation au scénario complètement folle. Tout se sera finalement décanté en prolongations, durant laquelle l'infériorité numérique de la Juventus Turin après l'exclusion de Kelly à la 48e minute aura été fatale à la Vieille Dame.