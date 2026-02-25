Vinicius ICONSPORT_360373_0002

LdC : Le Real et Vinicius assurent contre Benfica

Ligue des Champions25 févr. , 23:00
parCorentin Facy
0
Barrage retour de Ligue des Champions
Santiago Bernabeu
Real Madrid - Benfica Lisbonne : 2-1 (3-1 au cumulé)
Buts : Rafa Silva (14e) pour Benfica ; Tchouaméni (16e) et Vinicius (80e) pour le Real
Bousculé en première mi-temps, le Real Madrid s’est finalement imposé devant Benfica au Santiago Bernabeu (2-1) et a décroché sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.
Une semaine après sa chaude victoire 0-1 à Lisbonne dans un contexte que tout le monde connaît, le Real Madrid accueillait Benfica ce mercredi au Bernabeu. Et dès le premier quart d’heure, l’avantage acquis à l’aller par les Merengue était réduit à néant par l’ouverture du score de Silva, qui climatisait le public espagnol. Le pire était à craindre pour un Real très fragile cette saison, mais Tchouaméni remettait vite les siens dans le sens de la marche au quart d’heure de jeu. Un gros frisson parcourait la défense madrilène cinq minutes plus tard quand Pavlidis empêchait involontairement Silva d’inscrire un doublé.
Juste après, Arda Güler pensait donner l’avantage au Real mais son but était refusé. La seconde mi-temps était moins animée, mais Benfica avait encore l’occasion de refaire son retard au cumulé puisque Silva, toujours lui, trouvait la barre de Courtois. Une occasion manquée qui va coûter cher aux Portugais, lesquels concédaient un deuxième but du Real dans le dernier quart d’heure par l’inévitable Vinicius, en grande forme en 2026. Un avantage que le Real Madrid allait conserver jusqu’au coup de sifflet final. La Casa Blanca, bien qu’irrégulière cette saison, verra donc les 8es de finale de la Ligue des Champions. Les hommes d’Alvaro Arbeloa affronteront le Sporting Portugal ou Manchester City au tour suivant.

Champions League

25 février 2026 à 21:00
Real Madrid
Tchouaméni16'Paixão de Oliveira Júnior80'
2
1
Match terminé
Benfica
Fernandes Ferreira da Silva14'
Remplacement
90
ENTRE
S. Lopes Cabral
BenficaBenfica
SORT
L. Barreiro Martins
BenficaBenfica
Remplacement
90
ENTRE
F. García Torres
Real MadridReal Madrid
SORT
A. Carreras
Real MadridReal Madrid
Remplacement
85
ENTRE
E. Barrenechea
BenficaBenfica
SORT
F. Aursnes
BenficaBenfica
Remplacement
85
ENTRE
F. Ivanović
BenficaBenfica
SORT
A. Schjelderup
BenficaBenfica
0
Derniers commentaires

L'OL risque de perdre son tueur plusieurs matchs

Merci Strasbourg ! Après Fofana, qui n'est toujours pas revenu, voici Sulc qui n'est plus là pour le mois le plus décisif de notre année !

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

Ca en fait combien des matches à oublier ? Hormis la promenade contre un OM bien malade (valable aussi pour Metz et Lille), on galère depuis le début d'année (et plus).

Le PSG favori en Ligue des Champions, c'est fini

Paris a passé toute cette saison à se remettre de la précédente. Et pour combler des trous, on en a creusé d'autres, les titulaires épargnés par les blessures se consumant peu à peu (Viti et Barcola), les autres peinant à retrouver leur meilleur niveau (Dembélé, Fabian, Doué, Neves et dernièrement Hakimi) La prestation de ce soir, dans la compétition qui est l'objectif principal de la saison, montre clairement que les prestations vues en L1 n'étaient pas seulement dues à une retenue pour se préserver en vue de la LdC mais bien une régression par rapport à l'an dernier. On verra jusqu'où ça ira. Mais garder le titre tiendrait du miracle

Le PSG favori en Ligue des Champions, c'est fini

Sans déconner captain obvious ?!! On le sait déjà qu'avec les avalanches de blessures depuis Août, le manque de rythme et les absences de 2 titulaires en puissance à ce moment de la saison va nous être fatal. Les médias nous ont assomé de leur back to back tout en sachant et annonçant qu'on allait tirer la langue toute la saison après celle qui fût inhumaine. Mais qui de lucide pouvait l'espérer et y croire ?! Arrêtons les conneries , si on va en 1/4 ce serait déjà merveilleux.

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

Sans blague ?

