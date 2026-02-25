LdC : Le Real et Vinicius assurent contre Benfica

Barrage retour de Ligue des Champions

Santiago Bernabeu

Buts : Rafa Silva (14e) pour Benfica ; Tchouaméni (16e) et Vinicius (80e) pour le Real

Bousculé en première mi-temps, le Real Madrid s’est finalement imposé devant Benfica au Santiago Bernabeu (2-1) et a décroché sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.

Une semaine après sa chaude victoire 0-1 à Lisbonne dans un contexte que tout le monde connaît, le Real Madrid accueillait Benfica ce mercredi au Bernabeu. Et dès le premier quart d’heure, l’avantage acquis à l’aller par les Merengue était réduit à néant par l’ouverture du score de Silva, qui climatisait le public espagnol. Le pire était à craindre pour un Real très fragile cette saison, mais Tchouaméni remettait vite les siens dans le sens de la marche au quart d’heure de jeu. Un gros frisson parcourait la défense madrilène cinq minutes plus tard quand Pavlidis empêchait involontairement Silva d’inscrire un doublé.

Juste après, Arda Güler pensait donner l’avantage au Real mais son but était refusé. La seconde mi-temps était moins animée, mais Benfica avait encore l’occasion de refaire son retard au cumulé puisque Silva, toujours lui, trouvait la barre de Courtois. Une occasion manquée qui va coûter cher aux Portugais, lesquels concédaient un deuxième but du Real dans le dernier quart d’heure par l’inévitable Vinicius, en grande forme en 2026. Un avantage que le Real Madrid allait conserver jusqu’au coup de sifflet final. La Casa Blanca, bien qu’irrégulière cette saison, verra donc les 8es de finale de la Ligue des Champions. Les hommes d’Alvaro Arbeloa affronteront le Sporting Portugal ou Manchester City au tour suivant.