Le PSG n’en veut plus, Tottenham sort le champagne

L'époque où le PSG rêvait de se payer Maghnès Akliouche est révolue. Le club parisien laisse Monaco le vendre au plus offrant. Ce sera direction l'Angleterre.

L’été dernier, à la sortie d’une saison épatante, Maghnès Akliouche faisait clairement saliver le PSG. Luis Enrique et Luis Campos étaient d’accord pour s’offrir le prodige de l’AS Monaco. Mais la réussite connue la saison dernière a clairement tempéré l’envie des deux « Luis » de modifier l’attaque du Paris SG. Le projet de faire venir celui qui est désormais international français a été abandonné provisoirement. Désormais, il semble que cette mise de côté soit définitive au mercato

Tottenham à 57 ME à mettre pour Akliouche

En effet, l’AS Monaco a ouvert la porte à un départ de son meneur de jeu au mois de décembre. A condition de recevoir la bonne offre. Même si le prix a baissé, le PSG ne s’est toujours pas positionné dans ce dossier. Une très bonne nouvelle pour Tottenham, qui a décidé de passer la vitesse supérieure. Pour se sortir du ventre mou de la Premier League, les Spurs ont décidé de s’activer dans la fenêtre des transferts.

Selon Team Talk, le club londonien estime qu’avec une enveloppe de 57 ME, cela sera suffisant pour convaincre l’AS Monaco de lâcher son joueur. C’est la gourmandise du RB Leipzig pour Yan Diomandé, pour qui le club allemand exige au moins 80 ME, qui a provoqué ce changement de cap pour Tottenham. A un prix proche de 60 ME, l’AS Monaco, qui n’a pas caché sa volonté de faire entrer des sous dans les caisses cet hiver, aura du mal à dire non. Et la Ligue 1 verra l’un de ses talents les plus prometteurs tenter sa chance en Premier League.

Au sein d’un club moins huppé, mais qui peut lui offrir du temps de jeu, et qui a clairement besoin de renforts offensifs cet hiver. De quoi relancer la carrière d’un Akliouche moins tranchant avec Monaco ces dernières semaines. Et nul doute que les supporters du PSG, dont certains militaient pour sa signature à Paris, suivront de près son évolution en Angleterre si jamais Akliouche devait traverser la Manche dans les prochains jours.