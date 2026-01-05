ICONSPORT_281188_0011

Le PSG n’en veut plus, Tottenham sort le champagne

Mercato05 janv. , 10:30
parGuillaume Conte
2
L'époque où le PSG rêvait de se payer Maghnès Akliouche est révolue. Le club parisien laisse Monaco le vendre au plus offrant. Ce sera direction l'Angleterre. 
L’été dernier, à la sortie d’une saison épatante, Maghnès Akliouche faisait clairement saliver le PSG. Luis Enrique et Luis Campos étaient d’accord pour s’offrir le prodige de l’AS Monaco. Mais la réussite connue la saison dernière a clairement tempéré l’envie des deux « Luis » de modifier l’attaque du Paris SG. Le projet de faire venir celui qui est désormais international français a été abandonné provisoirement. Désormais, il semble que cette mise de côté soit définitive au mercato

Tottenham à 57 ME à mettre pour Akliouche

En effet, l’AS Monaco a ouvert la porte à un départ de son meneur de jeu au mois de décembre. A condition de recevoir la bonne offre. Même si le prix a baissé, le PSG ne s’est toujours pas positionné dans ce dossier. Une très bonne nouvelle pour Tottenham, qui a décidé de passer la vitesse supérieure. Pour se sortir du ventre mou de la Premier League, les Spurs ont décidé de s’activer dans la fenêtre des transferts. 
Selon Team Talk, le club londonien estime qu’avec une enveloppe de 57 ME, cela sera suffisant pour convaincre l’AS Monaco de lâcher son joueur. C’est la gourmandise du RB Leipzig pour Yan Diomandé, pour qui le club allemand exige au moins 80 ME, qui a provoqué ce changement de cap pour Tottenham. A un prix proche de 60 ME, l’AS Monaco, qui n’a pas caché sa volonté de faire entrer des sous dans les caisses cet hiver, aura du mal à dire non. Et la Ligue 1 verra l’un de ses talents les plus prometteurs tenter sa chance en Premier League.
Au sein d’un club moins huppé, mais qui peut lui offrir du temps de jeu, et qui a clairement besoin de renforts offensifs cet hiver. De quoi relancer la carrière d’un Akliouche moins tranchant avec Monaco ces dernières semaines. Et nul doute que les supporters du PSG, dont certains militaient pour sa signature à Paris, suivront de près son évolution en Angleterre si jamais Akliouche devait traverser la Manche dans les prochains jours. 
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_270916_0428
OM

OM : Départ acté, Pavard fait ses valises

ICONSPORT_266871_0044
OL

OL : Benjamin Dominguez se rapproche, Bologne a une solution

ICONSPORT_215813_0164
FC Nantes

Samuel Gigot prêté à Nantes, le bon plan du mercato

ICONSPORT_270639_0195
Premier League

Ruben Amorim viré par Manchester United

Fil Info

05 janv. , 12:20
OM : Départ acté, Pavard fait ses valises
05 janv. , 12:00
OL : Benjamin Dominguez se rapproche, Bologne a une solution
05 janv. , 11:32
Samuel Gigot prêté à Nantes, le bon plan du mercato
05 janv. , 11:12
Ruben Amorim viré par Manchester United
05 janv. , 11:00
OL : Fonseca imite Genesio, c'est du génie
05 janv. , 10:00
OM : De Zerbi menacé, ses jours sont comptés ?
05 janv. , 9:40
L1 : Nantes, Lens et le PSG s'imposent dans l'équipe type
05 janv. , 9:20
Strasbourg : Gary O’Neil en pole position pour succéder à Rosenior

Derniers commentaires

OM : Départ acté, Pavard fait ses valises

Non mais déjà De zerbi il le fait joué à droite je comprend pas

PSG : Un complot anti-Paris, Luis Enrique accuse les arbitres

Rien que récemment c'est arrivé à Metz, à Lille à Nice et à Lyon

PSG : Un complot anti-Paris, Luis Enrique accuse les arbitres

c'est faux ca arrive ailleurs pas que a paris

L’arbitre a aidé l’OL, c'est une grande première

Monaco fait un match de bourrin et leur attaquant est bien naïf. Coco joue bien le coup. Next.

L’arbitre a aidé l’OL, c'est une grande première

Pour une fois…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading