LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

Barrage retour de la Ligue des champions

Parc des Princes

Buts : Marquinhos (60e), Kvaratskhelia (66e) pour le PSG ; Akliouche (45e), Teze (90e+1) pour Monaco

Exclusion : Coulibaly (58e) pour Monaco

Bousculé et même mené par Monaco, le PSG s'en est sorti avec un 2-2. Les deux buts parisiens ont eu lieu aux alentours de l'heure de jeu juste après le carton rouge subi par l'ASM.

Avec un 3-2 dans la musette, le Paris Saint-Germain devait passer une soirée tranquille au Parc. Cependant, Monaco croyait encore en ses chances de huitièmes et cela se voyait. L'ASM était entreprenante et mettait en difficulté la défense parisienne. Les hommes de Pocognoli auraient pu ouvrir le score après un beau débordement d'Akliouche mais Coulibaly envoyait le ballon dans les tribunes en bonne position (9e). Le PSG réagissait et les occasions s'enchaînaient des deux côtés. Barcola trouvait notamment la barre (41e).

A force de plier, le PSG cédait juste avant le repos. Akliouche mettait l'ASM aux commandes. Après la pause, les Parisiens revenaient avec de bien meilleures intentions et une plus grande maîtrise. Neves poussait Kohn à se détendre sur une reprise à bout portant (50e). Maladroit en première période, Coulibaly plombait les siens en était exclu pour deux jaunes en 3 minutes . C'était sévère mais le PSG punissait de suite. Marquinhos égalisait avant le deuxième but de Kvaratskhelia dans la foulée.

Paris semblait tranquille à 11 contre 10 mais Monaco se rebellait dans les derniers instants. Teze égalisait et l'ASM frôlait le troisième but et la prolongation sur un dernier coup-franc. Le PSG passe mais ne rassure pas vraiment ce soir.