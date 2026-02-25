ICONSPORT_360351_0260

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

Ligue des Champions25 févr. , 22:55
parMehdi Lunay
Barrage retour de la Ligue des champions
Parc des Princes
PSG-Monaco 2-2 (aller 3-2)
Buts : Marquinhos (60e), Kvaratskhelia (66e) pour le PSG ; Akliouche (45e), Teze (90e+1) pour Monaco
Exclusion : Coulibaly (58e) pour Monaco
Bousculé et même mené par Monaco, le PSG s'en est sorti avec un 2-2. Les deux buts parisiens ont eu lieu aux alentours de l'heure de jeu juste après le carton rouge subi par l'ASM.
Avec un 3-2 dans la musette, le Paris Saint-Germain devait passer une soirée tranquille au Parc. Cependant, Monaco croyait encore en ses chances de huitièmes et cela se voyait. L'ASM était entreprenante et mettait en difficulté la défense parisienne. Les hommes de Pocognoli auraient pu ouvrir le score après un beau débordement d'Akliouche mais Coulibaly envoyait le ballon dans les tribunes en bonne position (9e). Le PSG réagissait et les occasions s'enchaînaient des deux côtés. Barcola trouvait notamment la barre (41e).
A force de plier, le PSG cédait juste avant le repos. Akliouche mettait l'ASM aux commandes. Après la pause, les Parisiens revenaient avec de bien meilleures intentions et une plus grande maîtrise. Neves poussait Kohn à se détendre sur une reprise à bout portant (50e). Maladroit en première période, Coulibaly plombait les siens en était exclu pour deux jaunes en 3 minutes. C'était sévère mais le PSG punissait de suite. Marquinhos égalisait avant le deuxième but de Kvaratskhelia dans la foulée.
Paris semblait tranquille à 11 contre 10 mais Monaco se rebellait dans les derniers instants. Teze égalisait et l'ASM frôlait le troisième but et la prolongation sur un dernier coup-franc. Le PSG passe mais ne rassure pas vraiment ce soir.

Champions League

25 février 2026 à 21:00
Paris Saint Germain
Aoás Corrêa60'Kvaratskhelia66'
2
2
Match terminé
Monaco
Akliouche45'Teze90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
J. Teze
MonacoMonaco
Carton jaune
90
M. Safonov
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
88
ENTRE
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
D. Doue
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
87
ENTRE
P. Fernández Sarmiento
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
W. Zaire Emery
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Derniers commentaires

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Tu pues beaucoup trop la rage Mehdi !!! On a largement dominé Monaco, on était la seule équipe de foot ce soir encore une fois. Monaco a marqué miraculeusement sur sa seule occaz et à la fin c'est ce tocard d'Hernandez qui fait un cadeau. Lui il doit cesser de jouer en Ldc ! On devait gagner avant l'expulsion et on l'aurait sûrement fait vu notre domination comme à l'aller où on remonte à 11vs11. Monaco ne mérite rien ce sont juste des bourrins.

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

Un match à oublier au plus vite … 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Certainement pas rouge direct mais le second jaune , sur Hakikmi, est bien plus évident que le premier. 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Ouille … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG - Monaco : les compos (21h sur Canal+)

Si même Pacho se met à faire des blagues, pfff…… 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

