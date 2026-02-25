Le PSG favori en Ligue des Champions, c'est fini

Balogun Marquinhos ICONSPORT_360374_0003

Le PSG a validé son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des Champions après son match nul contre Monaco (2-2). Mais le niveau affiché par l’équipe de Luis Enrique pose question.
Vainqueur au match aller (2-3), le PSG abordait son barrage retour de Ligue des Champions avec sérénité. L’AS Monaco a néanmoins posé de très gros problèmes à l’équipe de Luis Enrique avec un match nul (2-2) qui laisse même de gros regrets au club de la Principauté. Paris n’a clairement pas affiché le niveau qui lui a permis de remporter la C1 l’an passé et cela commence à devenir préoccupant pour les supporters ainsi que pour les observateurs du club de la capitale. Daniel Riolo ne va pas dire le contraire. Pour l’éditorialiste de RMC, le Paris Saint-Germain va rapidement devoir retrouver des individualités telles que Fabian Ruiz ou Ousmane Dembélé pour espérer un parcours mémorable en Ligue des Champions lors de cette seconde partie de saison.

Fabian Ruiz et Dembélé manquent au PSG

« Je reviens sur le tout collectif absolu qui doit être mis en avant mais il y a un moment où des gens sont essentiels dans un collectif. Ce PSG-là, je ne crois pas qu’il pourra aller loin en Ligue des Champions s’il ne retrouve pas son moteur. Un moteur qui a mis six mois à se mettre en place la saison dernière, c’est le trio au milieu de terrain qui a été éblouissant et étincelant l’an passé et qui aujourd’hui n’existe plus car Fabian Ruiz n’est plus là. Vitinha est nettement moins en forme et ses prestations récentes sont en-dessous du Vitinha fantastique que l’on a très souvent connu.
Un PSG sans moteur et sans Dembélé, ça ne pourra pas être le PSG de l’année dernière. On pourra me dire tout ce qu’on veut sur le collectif, sur ce que Luis Enrique dit sur les individualités qu’il ne veut pas au-dessus du collectif, je n’y crois pas. Il faudra un grand Dembélé car Doué dans cette position, je ne crois pas que ce soit un faux neuf du niveau de ce que Dembélé a montré sur les 4 derniers mois de la saison 2025-2026. Et même avec un bon Zaïre-Emery, tu n’as pas la qualité technique et l’impact que tu avais au temps de la splendeur de Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz » a analysé le consultant de l’After Foot.

Un avis partagé par Romain Beddouk. Le journaliste du Winamax FC et d’Ici Île de France est lui aussi préoccupé pour l’avenir européen du PSG. « Soulagé. Certainement pas heureux. Il y a énormément de choses à régler pour garder la crédibilité d’un favori dans cette compétition si exigeante. 15 jours pour corriger ce qui peut corrigeable, mentalement et tactiquement » a-t-il publié sur X. Luis Enrique a quinze jours devant lui pour amener son équipe à un bien meilleur niveau alors que les Parisiens affronteront Barcelone ou Chelsea au tour suivant. Une adversité qui, quoi qu’il arrive, sera d’un tout autre niveau que l’AS Monaco.
En aller/retour avec retour au Camp Nou, meme si le Barça est moins bon en ce moment, je ne mettrai pas une piece sur ce PSG...

L'OL risque de perdre son tueur plusieurs matchs

Merci Strasbourg ! Après Fofana, qui n'est toujours pas revenu, voici Sulc qui n'est plus là pour le mois le plus décisif de notre année !

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

Ca en fait combien des matches à oublier ? Hormis la promenade contre un OM bien malade (valable aussi pour Metz et Lille), on galère depuis le début d'année (et plus).

Le PSG favori en Ligue des Champions, c'est fini

Paris a passé toute cette saison à se remettre de la précédente. Et pour combler des trous, on en a creusé d'autres, les titulaires épargnés par les blessures se consumant peu à peu (Viti et Barcola), les autres peinant à retrouver leur meilleur niveau (Dembélé, Fabian, Doué, Neves et dernièrement Hakimi) La prestation de ce soir, dans la compétition qui est l'objectif principal de la saison, montre clairement que les prestations vues en L1 n'étaient pas seulement dues à une retenue pour se préserver en vue de la LdC mais bien une régression par rapport à l'an dernier. On verra jusqu'où ça ira. Mais garder le titre tiendrait du miracle

Le PSG favori en Ligue des Champions, c'est fini

Sans déconner captain obvious ?!! On le sait déjà qu'avec les avalanches de blessures depuis Août, le manque de rythme et les absences de 2 titulaires en puissance à ce moment de la saison va nous être fatal. Les médias nous ont assomé de leur back to back tout en sachant et annonçant qu'on allait tirer la langue toute la saison après celle qui fût inhumaine. Mais qui de lucide pouvait l'espérer et y croire ?! Arrêtons les conneries , si on va en 1/4 ce serait déjà merveilleux.

