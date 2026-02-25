Le PSG favori en Ligue des Champions, c'est fini

En aller/retour avec retour au Camp Nou, meme si le Barça est moins bon en ce moment, je ne mettrai pas une piece sur ce PSG...
Merci Strasbourg ! Après Fofana, qui n'est toujours pas revenu, voici Sulc qui n'est plus là pour le mois le plus décisif de notre année !
Ca en fait combien des matches à oublier ? Hormis la promenade contre un OM bien malade (valable aussi pour Metz et Lille), on galère depuis le début d'année (et plus).
Paris a passé toute cette saison à se remettre de la précédente. Et pour combler des trous, on en a creusé d'autres, les titulaires épargnés par les blessures se consumant peu à peu (Viti et Barcola), les autres peinant à retrouver leur meilleur niveau (Dembélé, Fabian, Doué, Neves et dernièrement Hakimi) La prestation de ce soir, dans la compétition qui est l'objectif principal de la saison, montre clairement que les prestations vues en L1 n'étaient pas seulement dues à une retenue pour se préserver en vue de la LdC mais bien une régression par rapport à l'an dernier. On verra jusqu'où ça ira. Mais garder le titre tiendrait du miracle
Sans déconner captain obvious ?!! On le sait déjà qu'avec les avalanches de blessures depuis Août, le manque de rythme et les absences de 2 titulaires en puissance à ce moment de la saison va nous être fatal. Les médias nous ont assomé de leur back to back tout en sachant et annonçant qu'on allait tirer la langue toute la saison après celle qui fût inhumaine. Mais qui de lucide pouvait l'espérer et y croire ?! Arrêtons les conneries , si on va en 1/4 ce serait déjà merveilleux.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
🗣💬@DanielRiolo : "Je ne crois pas que ce PSG-là ira très loin en Ligue des champions s'il ne retrouve pas son moteur : son trio Neves-Ruiz-Vitinha qui a été éblouissant la saison dernière mais n'existe plus aujourd'hui. Sans Dembélé aussi, ce ne sera pas possible."