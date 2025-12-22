ICONSPORT_261503_0076
Le PSG a proposé un contrat à vie à Luis Enrique

PSG22 déc. , 12:00
parClaude Dautel
Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le PSG, Luis Enrique fait le bonheur des dirigeants et des supporters parisiens. Mais la concurrence est là, et le Qatar veut vite prolonger l'entraîneur espagnol.
Quoi qu'en dise Daniel Riolo, Luis Enrique est devenu une idole à Paris. Et du côté des champions d'Europe en titre, on n'envisage pas de voir partir le technicien de 55 ans à la fin de son contrat dans un an et demi. Ces dernières semaines, un retour de Luis Enrique au FC Barcelone est régulièrement évoqué, les dirigeants du Barça ayant vu que ce dernier avait démontré sur le banc du Paris Saint-Germain qu'il était toujours capable de remuer des montagnes. Alors que la fin de l'année se profile, le quotidien sportif AS révèle que Nasser Al-Khelaifi a fait de la prolongation de contrat de Luis Enrique sa priorité numéro 1. Le président qatari du PSG a compris que l'Espagnol était l'homme qu'il fallait, et il serait totalement fou de le laisser partir dans un an.

Paris et Luis Enrique, un mariage sans nuage

Longtemps, Nasser Al-Khelaifi s'est mêlé des dossiers sportifs. Cependant, le patron du PSG a compris avec le fiasco du dossier Kylian Mbappé que cela était une erreur. C'est pour cela qu'il a décidé en 2023 de confier la gestion de tout ce qui concerne le football au duo composé de Luis Campos et Luis Enrique. Et, le sextuplé réussi en 2025 par le Paris Saint-Germain a montré que c'était un bon choix. C'est pour cela que le dirigeant qatari veut vite trouver un accord avec son entraîneur afin de prolonger son engagement bien au-delà de 2027. José Félix Díaz, journaliste pour AS, ne donne pas une date pour le prochain contrat de Luis Enrique, mais il évoque tout de même un « mariage pour la vie ». Il va même encore plus loin.
« Le lien entre le PSG et Luis Enrique est tel qu'à Paris, ou plutôt à Doha, on envisage déjà un contrat à vie avec l'entraîneur, alors qu'il lui reste encore un an de contrat », précise notre confrère espagnol. Ce dernier ne cache pas que la réussite du projet parisien sous les ordres du natif de Gijon est un vrai choc pour toute l'Europe. Car nombreux étaient ceux qui pensaient que le caractère de Luis Enrique était incompatible avec Nasser Al-Khelaifi. Mais, comme le titrait le documentaire sur Luis Enrique diffusé sur Canal+, personne ne pouvait comprendre. 
