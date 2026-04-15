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PSG : Cinq recrues ciblées, Paris frappe fort au mercato

PSG15 avr. , 12:20
parCorentin Facy
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Le PSG prépare activement son prochain mercato. Très peu actif l’été dernier, le champion d’Europe en titre affiche clairement la volonté de renforcer son effectif avec au moins cinq recrues espérées.
L’été dernier, le mercato du Paris Saint-Germain a fait couler beaucoup d’encre. Le club de la capitale, qui sortait de son premier sacre en Ligue des Champions, a fait le choix assumé de très peu toucher à son effectif. Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier, qui ne sont toujours pas titulaires près d’un an après leur arrivée, ont été les seules recrues de l’été. Un choix de rester inactif qui pourrait finalement s’avérer payant, Paris étant toujours en lice pour le « back to back » avec une deuxième Ligue des Champions de suite.

Le PSG lance son chantier du mercato d'été

Néanmoins, il est important pour Luis Enrique et Luis Campos de régénérer l’effectif, raison pour laquelle le prochain mercato d’été sera bien plus agité. Selon les informations de PSG Inside Actu sur X, au moins cinq recrues sont espérées par le club Bleu et Rouge : un défenseur central, un milieu de terrain, un à deux joueurs offensifs et peut-être même un gardien, en cas de départ de Lucas Chevalier. Le compte spécialisé précise qu’en défense centrale, les deux pistes prioritaires de l’état-major parisien sont connues, elles mènent à Karim Coulibaly (Werder Brême) et à Joel Ordonez (Bruges).
Les deux dossiers sont néanmoins complexes, car les deux cibles du PSG sont suivies en Premier League et les enchères pourraient vite monter. En plan B, le PSG surveille Ngoy (Lille), Oosterwolde (Fenerbahçe) et Antonio Silva (Benfica). Au milieu de terrain, le flou règne quant aux profils ciblés par le Paris Saint-Germain. A ce stade, seuls les noms de Manu Koné (Rome) et de Carlos Baleba (Brighton) ont filtré. Mais Luis Campos suit bien d’autres joueurs, dont les noms n’ont simplement pas encore été révélés dans la presse.

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Enfin, le chantier offensif est lui aussi plein d’incertitudes. Sauf grosse surprise, Gonçalo Ramos va quitter le PSG, trois ans après son arrivée au club. Le Portugais se plait à Paris, mais aspire à jouer davantage et son sort est par conséquent, quasiment scellé. Pour le remplacer, Paris rêve de Julian Alvarez, mais la piste du buteur argentin de l’Atlético de Madrid sera très onéreuse. Sur les côtés, les noms de Rodrigo Mora (Porto), Yan Diomandé (Leipzig) et Morgan Rogers (Aston Villa) ont été cochés par l’état-major du PSG, qui s’active donc pour se renforcer dans tous les secteurs de jeu. Impossible en revanche de savoir, pour l’instant, qui seront les heureux élus à rejoindre le club parisien l’été prochain.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
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282977153456-22
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17
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18
Metz
152936202663-37

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