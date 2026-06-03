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OM : Il a été nul, il va tout casser avec Marseille cet été

OM03 juin , 10:00
parGuillaume Conte
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Dernier joueur recruté par Pablo Longoria, Himad Abdelli s'est planté dans les grandes largeurs à l'OM. L'heure de la revanche a bientôt sonné.
Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli. Tels sont les deux derniers joueurs recrutés par Pablo Longoria dans sa longue histoire à l’OM. Un double raté qui symbolise bien la saison marseillaise, où l’alchimie n’a jamais pris. Précieux et talentueux avec Angers, Himad Abdelli faisait également saliver l’OL au mois de janvier. Appelé de dernière minute à la CAN, maitre à jouer du SCO, l’Algérien avait tout pour lui. Finalement, c’est Longoria qui a raflé la mise en mettant 2,7 ME pour un joueur qui serait libre cinq mois plus tard.

Avec une bonne prépa, ça sera le nouveau Abdelli à l'OM

Un investissement décevant, et qui n’a pas convaincu Roberto De Zerbi, qui l’a rapidement écarté, tout comme Habib Beye, qui en a fait sa première victime. Le fiasco est total et il reste à savoir si le milieu de terrain va parvenir à s’en remettre. Cela ne fait aucun doute aux yeux de Nabil Djellit, qui a toujours un oeil attendri envers les joueurs algériens. Pour le journaliste de La Chaîne L’Equipe, s’il est incontestable qu’Abdelli n’a pas répondu aux attentes à l’OM, il faut lui laisser un peu de temps.
Recalé pour la Coupe du monde, l’ancien joueur du Havre va pouvoir couper et se refaire une santé, pour revenir très fort à la reprise avec une préparation complète. Joueur plutôt lourd, l’Algérien a besoin d’être affuté pour être performant, et Djellit veut croire à son renouveau avec Marseille la saison prochaine. « En 6 mois, Himad Abdelli a tout perdu sportivement. Déclassé en club, écarté avec l’Algérie alors qu’il était à la CAN et même à l’origine du but de Boulbina contre la RDC. Il a gagné un contrat avec l’OM. C’est un bon joueur, une bonne prépa cet été et je suis persuadé qu’il reviendra », a livré le journaliste, qui a tout de même bien vu qu’il n’y avait pas que le physique qui pêchait du côté d’Abdelli. A certains matchs, comme contre le PSG en championnat ou Lille en Coupe de France, il semblait totalement déconnecté de ses coéquipiers, mettant à chaque fois son entraineur en furie par ses difficultés tactiques.
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