ICONSPORT_366586_0375
Estéban Lepaul

Rennes prêt à refuser 60ME pour Lepaul

Rennes03 juin , 10:30
parQuentin Mallet
0
Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Estéban Lepaul fait logiquement beaucoup parler de lui à l'approche du mercato estival. Pour éviter un départ cet été, le Stade Rennais travaille activement sur sa prolongation. Même chose pour la pépite Abdelhamid Aït-Boudlal.
Le Stade Rennais a fait une sacrée affaire en s'adjugeant les services d'Estéban Lepaul lors du mercato estival 2025. Recruté contre un chèque de 13,5 millions d'euros offert au SCO d'Angers, le natif d'Epinal a tout simplement conclu son premier exercice en Bretagne en qualité de meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1 avec 21 réalisations. Un total impressionnant qui a logiquement fait exploser sa valeur marchande, laquelle est passée de 7 à 35 millions d'euros en moins d'un an.
A l'approche du mercato, Loïc Désiré, le directeur sportif rennais, est revenu sur la volonté du club de prolonger rapidement son buteur pour dissuader les gros clubs européens prêts à mettre le paquet pour se l'offrir.

Estéban Lepaul bientôt prolongé ?

« Une volonté de prolonger Estéban Lepaul ? Oui. On a commencé à discuter. Une éventuelle offre de 60 millions d'euros ? On veut garder le joueur, c'est clair. On sait qu'il y a déjà eu des offres importantes par le passé qui ont été refusées par le club. Chaque décision sera collégiale », a déclaré Loïc Désiré dans un entretien accordé à L'Equipe.
Le dirigeant en a d'ailleurs profité pour évoquer le cas d'Abdelhamid Aït-Boudlal (2006), le prodige de la défense centrale rennaise. « Pour Abdelhamid, on attendait la fin de saison car il est parti en sélection (Maroc) assez rapidement après le dernier match. Mais oui, ce sont deux joueurs qu'on souhaite prolonger », a-t-il conclu. En attendant, avec le mercato qui arrive à grands pas, le Stade Rennais ferait bien de boucler rapidement ces dossiers. Les sirènes des gros projets européens peuvent rapidement séduire…
E. Lepaul

E. Lepaul

FranceFrance Âge 26 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs34
Buts21
Passes décisives5
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
Dumfries ICONSPORT_363016_0025
Liga

Dumfries arrive au Real pour 20 millions d'euros

ICONSPORT_367383_0866
PSG

Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG

ICONSPORT_363230_0228
ASSE

Lens et Monaco débarquent, l'ASSE n'a aucune chance

Diomande ICONSPORT_364590_0043
PSG

Yan Diomandé au PSG, la phrase qui met le feu

Fil Info

03 juin , 22:05
Dumfries arrive au Real pour 20 millions d'euros
03 juin , 22:00
Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG
03 juin , 21:40
Lens et Monaco débarquent, l'ASSE n'a aucune chance
03 juin , 21:20
Yan Diomandé au PSG, la phrase qui met le feu
03 juin , 21:00
OM : Miracle à Marseille, la DNCG va adorer
03 juin , 20:30
Nantes : L’entraîneur viré, ça change tout pour Lafont
03 juin , 20:00
Le PSG tient le remplaçant de Chevalier en Italie
03 juin , 20:00
TV : France - Côte d’Ivoire, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
03 juin , 19:40
Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

Derniers commentaires

OM : McCourt a menti, l’UEFA va frapper fort ce mardi

et tu penses que si DZ avait fait son taf avec l equipe qu il avait, l OM serait en crise ou tout irait bien?

Yan Diomandé au PSG, la phrase qui met le feu

Liverpool va être gourmand cette année avec Bradley et Tonali pour remplacer Curtis Jones qui s'en va en Italie Restera à Newcastle a trouver un nouveau milieu de terrain Sachant que Manchester United cherche aussi un ailier et un milieu de terrain va y avoir du mouvement en premier league

Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

En faite si ya LDC L'ol devrai vendre pour 30 millions environ ce qui est largement faisable

OM : McCourt a menti, l’UEFA va frapper fort ce mardi

alors, ca avance??

OM : McCourt a menti, l’UEFA va frapper fort ce mardi

on est mercredi la, toujours rien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading