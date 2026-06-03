Rennes prêt à refuser 60ME pour Lepaul

Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Estéban Lepaul fait logiquement beaucoup parler de lui à l'approche du mercato estival. Pour éviter un départ cet été, le Stade Rennais travaille activement sur sa prolongation. Même chose pour la pépite Abdelhamid Aït-Boudlal.

Le Stade Rennais a fait une sacrée affaire en s'adjugeant les services d'Estéban Lepaul lors du mercato estival 2025. Recruté contre un chèque de 13,5 millions d'euros offert au SCO d'Angers, le natif d'Epinal a tout simplement conclu son premier exercice en Bretagne en qualité de meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1 avec 21 réalisations. Un total impressionnant qui a logiquement fait exploser sa valeur marchande, laquelle est passée de 7 à 35 millions d'euros en moins d'un an.

A l'approche du mercato, Loïc Désiré, le directeur sportif rennais, est revenu sur la volonté du club de prolonger rapidement son buteur pour dissuader les gros clubs européens prêts à mettre le paquet pour se l'offrir.

Estéban Lepaul bientôt prolongé ?

« Une volonté de prolonger Estéban Lepaul ? Oui. On a commencé à discuter. Une éventuelle offre de 60 millions d'euros ? On veut garder le joueur, c'est clair. On sait qu'il y a déjà eu des offres importantes par le passé qui ont été refusées par le club. Chaque décision sera collégiale », a déclaré Loïc Désiré dans un entretien accordé à L'Equipe.

Le dirigeant en a d'ailleurs profité pour évoquer le cas d'Abdelhamid Aït-Boudlal (2006), le prodige de la défense centrale rennaise. « Pour Abdelhamid, on attendait la fin de saison car il est parti en sélection (Maroc) assez rapidement après le dernier match. Mais oui, ce sont deux joueurs qu'on souhaite prolonger », a-t-il conclu. En attendant, avec le mercato qui arrive à grands pas, le Stade Rennais ferait bien de boucler rapidement ces dossiers. Les sirènes des gros projets européens peuvent rapidement séduire…