John Textor et Michele Kang - OL
olympique lyonnais - John Textor et Michele Kang

L'OL échappe à une amende de 37,5 millions d'euros

OL03 juin , 8:40
parClaude Dautel
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Comme d'autres clubs français, comme l'OM, l'Olympique Lyonnais a confié ses comptes à la commission de contrôle financier des clubs de l'UEFA et cette semaine l'instance s'est penchée sur ce dossier. Du côté de l'OL, on est rassuré, car une lourde amende pendait au nez du club rhodanien.
Tandis que l'OM tremble en attendant le résultat de son passage devant le gendarme financier de l'UEFA, on n'a pas ce genre d'angoisse du côté de Lyon. On l'a appris mardi, l'Olympique Lyonnais n'a aucune inquiétude, car depuis que John Textor a été débarqué, Michele Kang a ramené de l'ordre dans le club, notamment en redressant les comptes. Résultat, si l'OL ne pourra pas faire des folies au mercato, et devra attendre de savoir s'il se qualifie pour la Ligue des champions pour envisager un recrutement conséquent, les supporters lyonnais peuvent dormir tranquilles, Lyon ne risque plus rien. La preuve, ce mercredi, Le Progrès précise que la menace d'une lourde amende, qui planait sur la tête du club depuis un an, n'est plus qu'un mauvais souvenir.

L'OL a rassuré l'UEFA

En effet, l'an dernier, après s'être penchée sur les comptes cataclysmiques de l'Olympique Lyonnais version Textor, l'UEFA avait condamné l'OL à une amende ferme de 12,5 millions d'euros. Mais l'instance européenne avait également infligé une autre amende de 37,5 millions d'euros à l'OL si le club rhodanien ne corrigeait pas le tir d'ici 2028. Et Lyon a tenu la totalité de ses engagements financiers, ce qui a définitivement rassuré la commission de contrôle financier des clubs de l'UEFA. « On rappelle que pour la saison 2026-2027, l’OL s’est engagé auprès de l’UEFA à enregistrer un déficit maximum des recettes du football de 5 millions d’euros pour la période de référence se terminant en 2026. Le cadre est strict. Il s’agit aussi d’une lutte contre le temps, puisqu’il faut équilibrer son bilan en des temps très courts tout en restant compétitif sportivement. Mais le club s’y attelle », précise le quotidien régional. Dans le même temps, le début de la campagne d'abonnement est une vraie réussite, ce qui est forcément une bonne nouvelle financière également.
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En faite si ya LDC L'ol devrai vendre pour 30 millions environ ce qui est largement faisable

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alors, ca avance??

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Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
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6
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5934178959509
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Monaco
54341661260546
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45341112114851-3
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