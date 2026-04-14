LdC : Dembélé punit Liverpool, le PSG en demi

Quart de finale retour de la Ligue des champions

Anfield

Liverpool-PSG 0-2 (aller 0-2)

Buts : Dembélé (73e, 90e+1)

Bousculé par Liverpool en seconde période, le Paris Saint-Germain l'a quand même emporté 2-0 grâce à Dembélé. Une nouvelle demi-finale attend les Parisiens.

Avec deux buts d'avance, le PSG arrivait serein à Anfield. Cela se confirmait d'entrée avec une entame agressive des Parisiens. Dembélé avait deux belles occasions. Sa tentative de lob trouvait Mamardashvili puis une reprise échouait dans les tribunes rouges. Les affaires de Liverpool ne s'arrangeaient pas. Ekitike quittait ses partenaires avec une suspicion de grave blessure (30e). Salah le remplaçait et bizarrement le club anglais se réveillait. Safonov et Marquinhos sauvaient une situation très chaude dans la surface notamment.

Après le repos, Gakpo et Gomez entraient pour aider les Reds à renverser le match. Effectivement, Liverpool mettait une forte pression sur les buts parisiens. Néanmoins, la maladresse et un Safonov des grands soirs faisaient échouer les tentatives anglaises. Un penalty aurait pu être sifflé contre Pacho mais la VAR et l'arbitre annulaient la première décision. Liverpool avait laissé passer sa chance et Dembélé punissait les Reds. D'une belle frappe, il ouvrait le score avant de tuer le match dans les arrêts de jeu.

Le PSG est en demi-finale avec une impression de solidité retrouvée. Il faudra cet aspect face au Bayern ou au Real.