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LdC : Dembélé punit Liverpool, le PSG en demi

Ligue des Champions14 avr. , 23:03
parMehdi Lunay
7
Quart de finale retour de la Ligue des champions
Anfield
Liverpool-PSG 0-2 (aller 0-2)
Buts : Dembélé (73e, 90e+1)
Bousculé par Liverpool en seconde période, le Paris Saint-Germain l'a quand même emporté 2-0 grâce à Dembélé. Une nouvelle demi-finale attend les Parisiens.
Avec deux buts d'avance, le PSG arrivait serein à Anfield. Cela se confirmait d'entrée avec une entame agressive des Parisiens. Dembélé avait deux belles occasions. Sa tentative de lob trouvait Mamardashvili puis une reprise échouait dans les tribunes rouges. Les affaires de Liverpool ne s'arrangeaient pas. Ekitike quittait ses partenaires avec une suspicion de grave blessure (30e). Salah le remplaçait et bizarrement le club anglais se réveillait. Safonov et Marquinhos sauvaient une situation très chaude dans la surface notamment.
Après le repos, Gakpo et Gomez entraient pour aider les Reds à renverser le match. Effectivement, Liverpool mettait une forte pression sur les buts parisiens. Néanmoins, la maladresse et un Safonov des grands soirs faisaient échouer les tentatives anglaises. Un penalty aurait pu être sifflé contre Pacho mais la VAR et l'arbitre annulaient la première décision. Liverpool avait laissé passer sa chance et Dembélé punissait les Reds. D'une belle frappe, il ouvrait le score avant de tuer le match dans les arrêts de jeu.
Le PSG est en demi-finale avec une impression de solidité retrouvée. Il faudra cet aspect face au Bayern ou au Real.
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Derniers commentaires

Pacho percute Mac Allister, le PSG évite le penalty

Ah ça rage sec 🤣😂🤣 tant mieux c'est toujours agréable

LdC : Dembélé punit Liverpool, le PSG en demi

Ça t'écorcherai la gueule de reconnaître que le PSG a une équipe ÉNORME et que t'adorerais supporter une équipe pareille ? 1ere équipe française à faire 3 1/2 finale consécutives de LDC dont 1 gagnée série en cours.... allez... chante avec nous :" PARIS EST MAGIQUE ".... Grosse et longue période de merde pour les suppos de ton club préféré 😂😂🐐🐐

LdC : Dembélé punit Liverpool, le PSG en demi

Penalty non sifflé ? Mais il n y avait pas penalty. Et quand on sait que la poussade de konate au match aller n a pas eu de penalty celui la aurait été vraiment dégueulasse si il avait été donné

OM : Stéphane Richard prêt à déchirer le nouveau logo ?

Roh tu as encore passée une mauvaise soirée toi 😂🤣😂

LdC : Dembélé punit Liverpool, le PSG en demi

leur football est pas degueulasse à ces enc... 😏

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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