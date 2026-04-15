Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

Vainqueur de Liverpool à Anfield et qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG continue de booster à lui seul ou presque l’indice UEFA de la France au ranking des championnats.

Le Paris Saint-Germain a encore fait le travail. Vainqueur 2-0 au match aller au Parc des Princes, l’équipe de Luis Enrique a fait le dos rond à Anfield avant de l’emporter 2-0 grâce à un doublé de son Ballon d’Or Ousmane Dembélé . Une victoire précieuse et maîtrisée qui confirme qu’il faudra se lever tôt pour battre ce PSG en Europe. Plus que jamais, les coéquipiers de Marquinhos (en photo) sont les grands favoris de cette Ligue des Champions 2026 et cela même si au prochain tour, il faudra faire encore plus fort en battant le Bayern Munich ou le Real Madrid, avec de nouveau le match retour à l’extérieur.

A l’indice UEFA, cette nouvelle victoire du Paris Saint-Germain est précieuse pour la France qui conforte sa sixième place sur la saison en cours. L’écart avec l’Italie, qui compte comme la France deux clubs toujours en lice en coupe d’Europe est encore important (120.250 points pour la France contre 131.000 pour l’Italie).

Au niveau du classement UEFA global, calculé sur la moyenne des cinq dernières années (dont celle en cours), la France se situe à la 5e place devant le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et la Turquie avec 83.335 points. Une avance confortable sur les Portugais, qui comptent 82.355 places.

A terme, les bons parcours du PSG en Ligue des Champions peuvent laisser espérer un retour sur l’Allemagne, qui compte de son côté 91.402 points. Sans surprise, l’équipe de Luis Enrique est de loin celle en France qui rapporte le plus de point à la France. Depuis cinq ans, le PSG a rapporté à lui seul 126.500 points à la Ligue 1 en Europe. Lille est deuxième parmi les clubs français avec 68.750 points devant Lyon, Monaco et vient ensuite Marseille.