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Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

Coupe d'Europe15 avr. , 9:00
parCorentin Facy
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Vainqueur de Liverpool à Anfield et qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG continue de booster à lui seul ou presque l’indice UEFA de la France au ranking des championnats.
Le Paris Saint-Germain a encore fait le travail. Vainqueur 2-0 au match aller au Parc des Princes, l’équipe de Luis Enrique a fait le dos rond à Anfield avant de l’emporter 2-0 grâce à un doublé de son Ballon d’Or Ousmane Dembélé. Une victoire précieuse et maîtrisée qui confirme qu’il faudra se lever tôt pour battre ce PSG en Europe. Plus que jamais, les coéquipiers de Marquinhos (en photo) sont les grands favoris de cette Ligue des Champions 2026 et cela même si au prochain tour, il faudra faire encore plus fort en battant le Bayern Munich ou le Real Madrid, avec de nouveau le match retour à l’extérieur.
A l’indice UEFA, cette nouvelle victoire du Paris Saint-Germain est précieuse pour la France qui conforte sa sixième place sur la saison en cours. L’écart avec l’Italie, qui compte comme la France deux clubs toujours en lice en coupe d’Europe est encore important (120.250 points pour la France contre 131.000 pour l’Italie).
Au niveau du classement UEFA global, calculé sur la moyenne des cinq dernières années (dont celle en cours), la France se situe à la 5e place devant le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et la Turquie avec 83.335 points. Une avance confortable sur les Portugais, qui comptent 82.355 places.

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A terme, les bons parcours du PSG en Ligue des Champions peuvent laisser espérer un retour sur l’Allemagne, qui compte de son côté 91.402 points. Sans surprise, l’équipe de Luis Enrique est de loin celle en France qui rapporte le plus de point à la France. Depuis cinq ans, le PSG a rapporté à lui seul 126.500 points à la Ligue 1 en Europe. Lille est deuxième parmi les clubs français avec 68.750 points devant Lyon, Monaco et vient ensuite Marseille.
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Derniers commentaires

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Incroyable , on tape chelsea 8-2 , Liverpool 4-0....j aurais jamais imaginé vivre une telle période avec le PSG.

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Perso je le trouve bizarre dans ses sorties aériennes.... et dans la gestuelle j'attends encore avant de juger

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Et ça pleure à chaude larmes pour un match reporté qui compte même plus vu qu'ils ont perdu contre leur grand rival Lillois ...

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Aller les Bourgeois … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Ah bon ? Vraiment ? 😳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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