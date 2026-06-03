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Frank McCourt

« Droit dans le mur », il révèle le nouveau slogan de l’OM

OM03 juin , 11:00
parQuentin Mallet
7
Sous la menace d'une exclusion des compétitions européennes par l'UEFA et d'autres sanctions de la DNCG, l'OM va vivre des prochaines semaines très mouvementées. Pour Nabil Djellit, la catastrophe est immédiate.
Après une première moitié de saison convaincante, l'OM a complètement manqué son passage à la nouvelle année et se retrouve aujourd'hui dans une situation particulièrement délicate. L'absence de qualification pour la prochaine Ligue des champions est un manque à gagner énorme qui plombe des finances déjà bien rouges. De quoi inquiéter sur l'avenir du club phocéen, même si Frank McCourt ne laissera pas tomber son club.
Menacé d'une exclusion de la prochaine Europa League par l'UEFA à cause de manquements au règlement du fair-play financier européen, Marseille devra aussi convaincre la DNCG à la fin du mois de juin pour éviter des restrictions au mercato estival, voire pire. Une catastrophe qui inquiète les supporters marseillais, mais aussi Nabil Djellit, journaliste et consultant sur La Chaîne L'Equipe.

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L'été de l'OM s'annonce très chaud

« C'est la catastrophe. C'est droit au mur. Ou alors McCourt remet encore de l'argent. Et encore, au niveau de l'UEFA ce n'est pas une question de remettre. Il ne faut pas oublier la masse salariale. Quand t'es joueur et qu'on te montre la porte de sortie et que ton salaire est important, tu ne pars pas. Autre truc qui m'inquiète, c'est l'exfiltration vers le Golfe. Pour moi, le marché du Golfe est de plus en plus compliqué. C'est pas des pigeons.
Ceux qui reviennent à l'OM, qui se sont fait maltraiter et qu'on a loftés, ils vont pas être pressés de partir. C'est multidimensionnel à tous les niveaux. T'as plus d'argent, mais pour faire partir Habib Beye, faudra lui lâcher un petit chèque. Le nouvel entraîneur, faudra aussi lui mettre un salaire intéressant. Au moment où on se parle, on peut dire qu'on est inquiet », a tranché Nabil Djellit au sujet de la situation financière préoccupante de l'OM. L'avenir ne s'annonce, pour l'instant, pas très radieux.
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et tu penses que si DZ avait fait son taf avec l equipe qu il avait, l OM serait en crise ou tout irait bien?

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En faite si ya LDC L'ol devrai vendre pour 30 millions environ ce qui est largement faisable

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alors, ca avance??

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on est mercredi la, toujours rien

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