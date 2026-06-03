Mondial 2026 : Les Bleus furieux, ils veulent plus de tickets

Présent à Clairefontaine ce mardi, Philippe Diallo en a profité pour discuter de certains détails administratifs avec les joueurs de l'équipe de France. Sur la table, la question des primes, mais aussi du nombre de places allouées aux familles des Bleus, sujet de frustrations.

Hier mardi, le président de la FFF Philippe Diallo était de passage à Clairefontaine. Sa présence n'était pas uniquement liée à celle d'Emmanuel Macron, puisqu'il souhaitait évoquer certains détails administratifs avec les acteurs de l' Équipe de France

Dans l'après-midi, révèle L'Equipe, le patron du football français a rencontré les joueurs et des membres du staff pour évoquer l'épineux sujet des primes, mais aussi et surtout le nombre de billets des matchs des Bleus pendant la Coupe du monde alloués à chaque joueur. A seulement une semaine du départ vers Boston, lieu du camp de base de la bande à Deschamps, le président de la 3F voulait trouver un accord à ce sujet et a fait une proposition… qui n'a pas convaincu.

Les Bleus déçus par la proposition de Diallo

Comme l'indique le quotidien sportif français, Philippe Diallo a proposé d'offrir, au nom de la FFF, deux places par joueur, et que chacun ait la possibilité d'en acheter six maximum. Soit un total de huit places par joueur pour leurs proches. En interne, les joueurs de l'Équipe de France ont jugé ce chiffre beaucoup trop bas, apprend-on. Un sujet de crispation qui fera encore l'objet de négociations d'ici à la date du départ sur le sol américain.

En parallèle, le président de la FFF et les Bleus sont proches de trouver un accord au sujet des primes : il serait en effet question de ne verser aucune prime avant les demi-finales, mais que celles-ci soient plus élevées une fois ce stade de la compétition atteint. Autant de questions qui auront besoin de réponses claires dans les jours à venir.