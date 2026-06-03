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Philippe Diallo

Mondial 2026 : Les Bleus furieux, ils veulent plus de tickets

Equipe de France03 juin , 11:30
parQuentin Mallet
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Présent à Clairefontaine ce mardi, Philippe Diallo en a profité pour discuter de certains détails administratifs avec les joueurs de l'équipe de France. Sur la table, la question des primes, mais aussi du nombre de places allouées aux familles des Bleus, sujet de frustrations.
Hier mardi, le président de la FFF Philippe Diallo était de passage à Clairefontaine. Sa présence n'était pas uniquement liée à celle d'Emmanuel Macron, puisqu'il souhaitait évoquer certains détails administratifs avec les acteurs de l'Équipe de France.
Dans l'après-midi, révèle L'Equipe, le patron du football français a rencontré les joueurs et des membres du staff pour évoquer l'épineux sujet des primes, mais aussi et surtout le nombre de billets des matchs des Bleus pendant la Coupe du monde alloués à chaque joueur. A seulement une semaine du départ vers Boston, lieu du camp de base de la bande à Deschamps, le président de la 3F voulait trouver un accord à ce sujet et a fait une proposition… qui n'a pas convaincu.

Les Bleus déçus par la proposition de Diallo

Comme l'indique le quotidien sportif français, Philippe Diallo a proposé d'offrir, au nom de la FFF, deux places par joueur, et que chacun ait la possibilité d'en acheter six maximum. Soit un total de huit places par joueur pour leurs proches. En interne, les joueurs de l'Équipe de France ont jugé ce chiffre beaucoup trop bas, apprend-on. Un sujet de crispation qui fera encore l'objet de négociations d'ici à la date du départ sur le sol américain.
En parallèle, le président de la FFF et les Bleus sont proches de trouver un accord au sujet des primes : il serait en effet question de ne verser aucune prime avant les demi-finales, mais que celles-ci soient plus élevées une fois ce stade de la compétition atteint. Autant de questions qui auront besoin de réponses claires dans les jours à venir.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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