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PSG : Il devait être vendu, Luis Enrique change d'avis

PSG03 juin , 8:20
parGuillaume Conte
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Le PSG se prépare à une refonte de son banc de touche cet été. Mais, les départs ne seront peut-être pas ceux attendus, avec notamment un Lucas Beraldo qui a retourné les têtes ces dernières semaines, et a en plus montré un sacré courage face à Arsenal en tirant le cinquième tir au but.
Le deuxième sacre du Paris Saint-Germain va marquer les esprits en France comme en Europe. Impossible de mettre le succès de 2025 sur le compte d’un parcours chanceux. En 2026, Paris a sorti le Bayern Munich, Chelsea, Arsenal et Liverpool notamment, tout en s’imposant à Barcelone en phase de poule. Des résultats qui forcent le respect, mais Luis Enrique comme Luis Campos en sont bien conscients, il sera impossible de rééditer un mercato avec quasiment aucun changement cet été. Et le directeur sportif du PSG s'est donc mis en action.

Beraldo, le PSG change tout

En 2025, Paris avait su conserver tout le monde dans la foulée de son titre européen. Cette fois-ci, de nombreux joueurs envisagent de partir, et Luis Campos veut bien valider ces transferts à condition d’en tirer un bon prix et de trouver les remplaçants. Surtout que de nombreuses situations sont encore incertaines. Pour certains joueurs, cela a même changé du tout au tout.
C’est le cas de Lucas Beraldo, trop tendre pour jouer en défense centrale et en grande difficulté à ce poste. Il s’est révélé au poste de milieu de terrain défensif. Ratisseur en sentinelle, il distribue le jeu même s’il n’a pas le rayonnement d’un Vitinha. Néanmoins, Luis Enrique l’apprécie beaucoup et semble prêt à tout changer en empêchant un départ qui semblait promis, souligne PSG Inside Actus. Il est évident que depuis samedi, et la décision de faire de Beraldo le cinquième tireur face à Arsenal, Luis Enrique a une confiance énorme dans son joueur.
Le compte spécialisé précise que les choses peuvent aussi bouger pour Kang-In Lee, annoncé sur le départ pendant toute la saison et qui a reçu une offre de Paris pour prolonger, même si cela ne devrait pas suffire à convaincre le Sud-Coréen. De nombreux dossiers sont encore très incertains, comme celui d’Illya Zabarnyi, sur lequel le PSG compte, tout comme Bradley Barcola, surtout frustré par son inefficacité plus que par son traitement par Luis Enrique.
Beaucoup de choses peuvent encore se passer, mais il est difficile de quitter le PSG, et l’effectif pourrait être moins chamboulé que prévu si les remplaçants décident de rester. Car pour les titulaires, en dehors de Marquinhos qui pourrait prendre une retraite dorée loin de l’Europe, personne n’a émis le désir de quitter le Paris Saint-Germain. C’est plutôt l’idée d’aller chercher le triplé qui motive la formation de Luis Enrique.
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