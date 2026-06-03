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Ivan Gazidis

ASSE : Tous virés, ça ne rigole plus à Geoffroy-Guichard

ASSE03 juin , 9:00
parClaude Dautel
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Après la lourde déconvenue de vendredi à Nice, les supporters stéphanois ont décidé de faire entendre leur voix dans la gestion de l'AS Saint-Étienne. Dans une position unanime, ils ont décidé de s'attaquer à l'ensemble du club.
Les associations de supporters de l'ASSE ont appris mardi qu'ils ne feraient pas l'objet d'une dissolution de la part du ministère de l'Intérieur. Une bonne nouvelle qui ne va toutefois pas les faire taire. Dans un communiqué commun, ils ont décidé de se faire entendre après l'échec dans la course à un retour en Ligue 1. Afin que la prochaine saison se termine mieux, les Green Angels et les Magic Fans ont envoyé un message très clair à Larry Tanenbaum, le propriétaire des Verts, afin qu'il prenne des mesures radicales et cela le plus rapidement possible. Alors que l'AS Saint-Etienne n'a plus communiqué depuis vendredi soir, et le 4-1 pris à Nice, les supporters attendent des actes et seront sans pitié s'ils ne sont pas entendus.

Les tribunes s'échauffent à Saint-Etienne

La liste des récriminations est longue, mais c'est clairement les dirigeants et le staff qui sont visés. « Un président, Ivan Gazidis, bien trop absent et déconnecté de la réalité de notre championnat, convaincu de pouvoir imposer sa méthode depuis l’étranger, et se réfugiant derrière des discours de politiciens. Un président exécutif, Huss Fahmy, aux méthodes de management douteuses et aux discours sportifs à la limite de l’arrogance. Un spécialiste de la data, Jaeson Rosenfeld, dont les choix n’ont pour l’heure montré aucune efficacité et s’avèrent inappropriés à court terme. Un trio Perrin-Soucasse-Rustem dont on ne sait pas quelle est encore la légitimité. Propulsés par défaut à leur poste sous Romeyer, ils semblent aujourd’hui n’être que les exécutants et les fusibles du trio KSV, réclament les supporters, qui ont toutefois des réclamations sportives. Un capitaine digne de porter le brassard, un modèle pour le vestiaire et qui reflète la mentalité à adopter quand on représente l’AS Saint-Etienne. Construire un collectif dans le vestiaire, davantage basé sur les valeurs humaines et sur l’esprit de combativité que sur les individualités recrutées sur la base de leurs datas. »
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12
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3934109154355-12
13
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3534714133244-12
15
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