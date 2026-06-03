Mbappé Ballon d'Or et pas Dembélé, un journaliste lance les paris

Lauréat du Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé a encore une fois joué un rôle dans la victoire du PSG en Ligue des champions. Et si la France gagne le Mondial, il sera le grand favori pour 2026, sauf pour un consultant de la Chaîne L'Equipe.

L'Equipe, si les Bleus vont au bout lors de la prochaine Coupe du Monde, ce sera Après une année 2025 idyllique, Ousmane Dembélé vit un nouveau rêve, comme ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, en 2026. Depuis samedi soir, et la victoire du club de la capitale contre Arsenal, nombreux sont ceux qui pensent que l'attaquant de 29 ans est le grand favori pour se succéder comme Ballon d'Or. Même si Khvicha Kvaratskhelia pourrait prétendre au trophée en 2026, ce dernier souffre de l'absence de la Géorgie au Mondial 2026. Pour Ousmane Dembélé, les feux sont tous au vert, surtout si l'équipe de France gagne le Mondial 2026. Mais pour Thomas Bonnavent, consultant de la chaîne, si les Bleus vont au bout lors de la prochaine Coupe du Monde, ce sera Kylian Mbappé qui gagnera le Ballon d'Or et pas Ousmane Dembélé.

Mbappé Ballon d'Or, il y croit très fort

Thomas Bonnavent a pris les paris sur ce scénario qui emmènera Kylian Mbappé au Ballon d'Or 2026. « Pourquoi Dembélé et pas Kane ? Parce qu'il a gagné la Ligue des champions, qu'il a marqué en quart, alors que Kane ne l'a pas gagnée et il ne marque toujours pas dans les matchs à élimination directe. Il marque en finale, il marque en demi-finale contre qui ? Contre Kane. Là, pour le coup, là pour le coup, il n'y a aucun débat. Mais, si la France prend la Coupe du monde, il n'y aura plus de débat non plus. Kylian Mbappé sera à Londres et il soulève le Ballon d’Or. Si la France gagne la Coupe du monde, j'ai hâte de voir la machine Real Madrid qui va se mettre en branle », explique le journaliste, qui est persuadé que Florentino Perez mettra le paquet pour permettre à son attaquant vedette de détrôner Ousmane Dembélé.