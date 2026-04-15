PSG : Safonov a éteint Chevalier et Donnarumma

Infranchissable à Anfield, le gardien du PSG Matvey Safonov a totalement fait oublier son concurrent Lucas Chevalier et son prédécesseur Gianluigi Donnarumma en sortant une prestation quatre étoiles contre Liverpool.

Installé comme le titulaire du Paris Saint-Germain au poste de gardien depuis le mois de décembre, Matvey Safonov a de nouveau bénéficié de la confiance de Luis Enrique pour le quart de finale retour de Ligue des Champions à Anfield. Face à un Liverpool qui avait deux buts à remonter, l’international russe a assumé son nouveau statut de titulaire indiscutable dans les cages parisiennes. Sollicité à de multiples reprises durant la première heure de jeu, l’ancien portier de Krasnodar a justifié les 20 millions d’euros posés par le PSG pour le recruter en 2024.

Matvey Safonov infranchissable à Anfield

Il a été élu homme du match par le journal L’Equipe avec une excellente note de 8/10. « C'était un soir pour savoir. Et désormais, on sait. Que le Russe est imperméable à la pression, qu'il est fort dans les airs et qu'il est capable de sortir les arrêts qu'il faut. Un sauvetage devant Isak, finalement en position de hors-jeu, pour se chauffer (22e). Et puis après, un récital. Son réflexe devant Kerkez est assez exceptionnel (32e). Il est sûr devant Ngumoha (71e) et ne cède jamais dans le domaine aérien » commente le quotidien national, ébourrifé par la prestation haut de gamme de l’international russe.

Le Parisien n’est pas en reste, et a également attribué à Matvey Safonov la meilleure note du match. Là aussi, c’est un 8/10 largement mérité pour le gardien du Paris SG. « Après avoir vécu un match aller très paisible, le Russe a été beaucoup plus sollicité à Anfield et il a rendu une copie de haut niveau. D’entrée de jeu, il capte une tête d’Isak et n’a pas hésité à sortir de son but pour s’imposer dans les aires du poing » écrit le journal francilien dans ses colonnes.

Avec un match si abouti dans un rendez-vous européen de haute envergure, Matvey Safonov a au minimum assuré sa place de titulaire face à Lucas Chevalier jusqu’à la fin de la saison. Mieux, l’international russe a peut-être immiscé le doute dans l’esprit de sa direction pour la saison prochaine, alors que la tendance était jusqu’ici au recrutement d’un nouveau gardien numéro 1. Car il n’y a peut-être pas besoin d’aller voir ailleurs quand on a un Matvey Safonov à ce niveau au sein de son effectif…