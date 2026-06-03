Pierre Sage à Lens la saison prochaine
Lens demande à Pierre Sage de se positionner

Lens reçoit une première offre de Crystal Palace pour Pierre Sage

Lens03 juin , 9:20
parClaude Dautel
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L'avenir de Pierre Sage à Lens semble de plus en plus incertain. Ce mercredi, ESPN annonce que Crystal Palace a peaufiné une offre et va la transmettre dans les prochaines heures aux Sang et Or.
Le transfert de Pierre Sage de Lens à Crystal Palace devrait s'accélérer, puisque face à l'ultimatum des dirigeants lensois, leurs homologues anglais sont déjà prêts à faire connaître leur offre financière pour s'attacher les services du technicien français de 47 ans. Selon Julien Laurens, journaliste français d'ESPN, Pierre Saga est désormais décidé à signer avec le club londonien, et il a donné le feu vert aux responsables des Eagles pour qu'ils trouvent un accord avec le RC Lens afin de le libérer de ses deux dernières années de contrat. Pour cela, Joseph Oughourlian ne demande qu'une chose, c'est que Crystal Palace paie au prix fort la venue de l'entraîneur qui a permis à Lens de finir sur les talons du PSG et de gagner la Coupe de France. Un montant de 2 millions d'euros a même été évoqué.

Crystal Palace passe enfin à l'action

Selon ESPN, Crystal Palace, qui sait que Pierre Sage est désormais sous la pression des dirigeants, a travaillé et va transmettre dans les prochaines heures une offre afin de racheter le contrat de l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais. Nos confrères ne précisent pas la nature exacte de cette offre financière, mais ajoutent que des discussions sont déjà en cours afin de faciliter un règlement rapide de cette opération. Pour le média anglo-saxon, il ne fait désormais aucun doute que Pierre Sage sera bien sur le banc du club de Premier League la saison prochaine, Crystal Palace étant convaincu que le Français est le manager qu'il faut pour succéder à Olivier Glasner, dont le départ a été confirmé. En attendant, Pierre Sage est actuellement à Paris, où il a assisté mardi à des matchs à Roland-Garros. De quoi se détendre avant des journées à venir qui s'annoncent très agitées.
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2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
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3434810163444-10
16
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3234711163760-23
17
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233358202952-23
18
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173438233276-44

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