PSG : Chevalier n'est pas nul, il a une dernière chance

Entré après la pause lors du match amical perdu par le PSG contre Majorque, Lucas Chevalier n'est pas apparu d'une sérénité absolue. Au moment où Paris s'apprête à faire signer Zion Suzuki, l'avenir du gardien de but français donne lieu à des débats.
Un an après avoir rejoint le Paris Saint-Germain en provenance de Lille, Lucas Chevalier est dans une situation pour le moins inconfortable. Passé numéro 2 dans la hiérarchie des champions d'Europe, Luis Enrique lui préfère Matvei Safonov, le portier tricolore, qui a perdu sa place chez les Bleus, va en plus voir débarquer Zion Suzuki
qui ne sera pas pour cirer le banc. Alors, les 45 premières minutes de l'ancien Lillois, cette semaine contre Majorque, ont été scrutées de près et encore une fois Lucas Chevalier est apparu un peu tendu, alors que cette rencontre était amicale. Chaud supporter de Chevalier, Florent Gautreau, journaliste de l'After Foot, a été poussé dans ses retranchements concernant l'avenir parisien du portier français. Et il doit bien avouer que l'heure était venue pour Lucas Chevalier de montrer ses qualités, surtout sur le plan mental.
Lucas Chevalier doit muscler son mental
Notre confrère rejette l'idée que Lucas Chevalier ne soit pas au niveau techniquement, mais il admet que le gardien de but de 24 ans n'a plus de temps à perdre pour démontrer sa force psychologique. « Non, je n’admets pas que l’on dise que Lucas Chevalier est nul ! Ah non non non. Parfois on brûle ce qu'on a adoré dans le foot, et c'est même souvent le cas. Moi je maintiens que Chevalier est très fort. Maintenant, si mentalement il ne passe pas ce cap-là, ce ne sera pas un gardien de très haut niveau. Je me serai trompé là-dessus, mais pas sur la qualité technique du gardien de but
», explique Florent Gautreau, qui l'an passé s'était réjoui de voir le gardien de but de Lille venir au Paris Saint-Germain. Cependant, du côté de Luis Enrique et Luis Campos, on est à l'écoute du mercato
.
Cela tombe bien puisque ces derniers jours, au moment où l'on apprenait la probable venue au PSG de Zion Suzuki, c'est la Juventus, qui rêvait aussi du gardien de but japonais de Parme, qui semblait vouloir finalement faire une offre à Paris pour Lucas Chevalier. Rejoindre un club aussi prestigieux que la Juve serait une excellente porte de sortie pour Chevalier
, même si le club de Turin ne jouera pas la Ligue des champions cette saison.