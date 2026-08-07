PSG : Chevalier n'est pas nul, il a une dernière chance

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!