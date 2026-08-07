220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Liverpool craque pour les attaquants du PSG, et a reçu le feu vert pour tenter sa chance pour faire venir Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola.

Pas forcément pressé d’offrir à Luis Enrique un effectif complet et concentré sur la nouvelle saison, le PSG s’active sur des ventes plus que sur des arrivées. Une seule signature, celle validée ce jeudi de Maghnès Akliouche, mais des départs qui marquent encore un nouveau virage du club de la capitale, capable de très bien vendre ses remplaçants.

Cela pourrait être encore le cas dans les prochaines semaines avec le double intérêt de Liverpool pour deux joueurs offensifs du PSG, mis à prix par Luis Campos. Expert des transferts, Fabrizio Romano a mis les pieds dans le plat dans son podcast sur l’intérêt des Reds pour Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola qui ne font pas spécialement partie des plans de Luis Enrique.

« Il y a un intérêt réel de Liverpool pour Ibrahim Mbaye. Ils sont en conversation avec le nouvel agent du joueur, Jorge Mendes. Bayer Leverkusen était intéressé, mais maintenant c’est clairement Liverpool qui est en tête. Ils vont voir s’ils peuvent trouver un accord avec le PSG, avant de s’occuper du cas Barcola. Et là, il n’y a aucun doute que Liverpool voudra frapper fort. Les conversations entre les deux clubs ont bien débuté, et ce qui est important de savoir, c’est que Barcola veut aller à Liverpool, cela a toujours été sa destination préférée. Il n’est plus intouchable aux yeux du PSG et il peut trouver un accord avec Liverpool sur le plan salarial », a confié Fabrizio Romano dans son émission The Market Madness.

Pour convaincre doublement le PSG, le club de la Mersey va devoir frapper fort. Cela veut en effet dire atteindre les 50 ME demandés pour la pépite sénégalaise en vue à la Coupe du monde, mais aussi mettre un chèque de 170 millions d’euros sur la table pour récupérer l’ancien lyonnais. Une addition à 220 ME qui parait folle, mais Liverpool a déjà montré dans un passé récent qu’aucune limite financière n’était impossible pour FSG, son actionnaire américain. Et il y a deux informations importantes selon Romano, le fait que Paris soit à l’écoute des offres et que les deux joueurs veulent signer chez les Reds, ce qui rend cette double opération possible.