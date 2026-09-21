EdF : Zaïre-Emery forfait, un autre Parisien le remplace

OL : Fonseca fait un immense cadeau à ses joueurs

On peut tres bien faire de mauvais choix et d'autres bons .. J'ai tjs dis qu'il preparait bien ses mecs qu'il avait un bon plan de jeu tactique meme si ses compos sont parfois compliquées a comprendre .. son vrai probleme c'est quand le match ne va pas dans son sens .. les changements sont identiques quand tout va bien et quand tout va mal et sa lecture de match est mauvaise .. ca n'enleve pas son merite dans certaines situation et les resulats catastrophique dans d'autres situations ... La vie n'est pas soit toute noir ou toute blanche mon petit sergio ...