Letexier a ruiné l’OM, La Provence est scandalisé

L'OM s'est incliné en Ligue 1 face au PSG ce dimanche soir au Stade Vélodrome. L'arbitrage de François Letexier agace pas mal dans la cité phocéenne.

La Provence qui dira le contraire. L'Olympique de Marseille passera la trêve internationale en tant que relégable, à la suite de son revers logique face au PSG ce dimanche soir en Ligue 1 au Stade Vélodrome. Les hommes de Bruno Genesio n'auront pas démérité face aux champions d'Europe. Mais les Phocéens auront fait trop d'erreurs techniques pour prétendre à mieux dans ce Classique. Timothy Weah aura en plus été exclu en seconde période, ce qui n'a pas vraiment arrangé les affaires de son équipe. Si cette expulsion est plutôt logique, certains fans et observateurs de l' OM regrettent le fait qu'un penalty aurait été oublié sur Amine Gouiri lors du premier acte. Ce n'est pasqui dira le contraire.

Letexier, une erreur coupable ?

Au sortir de la rencontre, Ludovic Ferro a notamment infligé un sévère 2/10 à l'arbitre international français : « 2/10. L'expulsion de Weah est très logique, il n'y a rien à dire. Les deux jaunes sont logiques. Mais Gouiri a été fauché dans la surface... Même s'il semblait avoir perdu le ballon, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas appeler le VAR. (...) J'ai vu le ralenti cinq fois, Doué tend la jambe et ça fait tomber Gouiri. (...) Je ne comprends pas. »



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L'OM va désormais pouvoir profiter d'une longue trêve pour recharger les batteries et tenter de corriger certains détails. Il faudra rapidement se reprendre afin de sortir de la zone rouge le plus vite possible. Bruno Genesio aura de son côté une discussion avec sa direction. En espérant que le pire soit évité pour l'Olympique de Marseille, qui ne met franchement pas son nouvel entraîneur dans les meilleures dispositions depuis son arrivée dans la cité phocéenne.