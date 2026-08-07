Mika Godts au PSG, un invité vient pourrir la situation

Après l'officialisation de la signature de Maghnes Akliouche, le PSG veut désormais boucler la venue de Mika Godts. Mais l'Ajax Amsterdam a fait un choix qui risque de brouiller les négociations et faire grimper le prix du joueur belge.

De Telegraaf. Le média néerlandais affirme même qu'après une première offre transmise le week-end dernier, et qui a été vite balayée par les dirigeants de l'Ajax, le PSG doit faire parvenir dans les prochaines heures une nouvelle proposition, Paris montant le curseur à 55 millions d'euros pour l'ailier belge dont son club attend 65 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain a confirmé jeudi la signature de l'ailier international français de l'AS Monaco , mais le mercato offensif des doubles champions d'Europe ne va pas s'arrêter là. En effet, Luis Campos est toujours à fond sur le dossier Mika Godts comme le confirme. Le média néerlandais affirme même qu'après une première offre transmise le week-end dernier, et qui a été vite balayée par les dirigeants de l'Ajax, le PSG doit faire parvenir dans les prochaines heures une nouvelle proposition, Paris montant le curseur à 55 millions d'euros pour l'ailier belge dont son club attend 65 millions d'euros.

Mendes s'invite à la table des négociations

Mais le grand quotidien néerlandais annonce aussi que Jorge Mendes vient de subitement débarquer dans le dossier Mika Godts. « L’Ajax a également fait appel au célèbre agent Jorge Mendes afin d'obtenir le meilleur prix possible pour le transfert », explique De Telegraaf. Une preuve s'il en était besoin que du côté d'Amsterdam, on ne fera aucun cadeau au Paris Saint-Germain. On le sait, et c'est spécifique aux Pays-Bas, l'Ajax et son grand concurrent, le PSV, se battent pour être le club qui a vendu le joueur le plus cher. Et avec la vente de Mika Godts au PSG, les Lanciers pensent pouvoir occuper la tête de ce classement et ainsi donner une leçon au club d'Eindhoven. Quoi qu'il en soit, l'entrée en lice de Jorge Mendes n'est évidemment pas la meilleure affaire du monde pour les champions d'Europe.

Habitué à négocier des gros deals, l'ancien agent de Cristiano Ronaldo voudra surtout toucher sa part du gâteau, alors même qu'il n'est pas l'agent de Mika Godts. Pour ce dernier, cela ne change rien, le quotidien néerlandais confirmant que l'ailier gauche belge de 21 ans ayant déjà donné son accord au Paris Saint-Germain et négocié les termes de son futur contrat, lequel devrait le lien jusqu'en 2031 ou 2032 avec le club de la capitale.