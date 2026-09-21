OL : Le Groupama Stadium se vide pour 4 raisons

Malgré la meilleure affluence de la saison enregistrée samedi, l’Olympique Lyonnais constate que les tribunes du Groupama Stadium ne sont plus autant garnies que lors du précédent exercice. Quatre paramètres peuvent expliquer ce phénomène qui ne touche pas seulement le club rhodanien.

Le match de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais avait tout pour attirer du monde. Contrairement à d’autres affiches du jour, la rencontre opposait deux prétendants à l’Europe et la programmation un samedi soir ne pouvait que convenir aux supporters. Mais pour ce rendez-vous de la 5e journée, le Groupama Stadium a « seulement » accueilli 42 919 spectateurs. Il s’agit certes de la meilleure affluence du club rhodanien cette saison, devant les 39 841 personnes qui ont assisté au match face au Havre, et les 36 278 contre l’AJ Auxerre. Mais on est assez loin des habitudes de la saison dernière.

Prenons l’exemple de la même affiche, à savoir OL-Rennes, qui avait attiré 51 460 amateurs de football le 3 mai dernier, soit 8 541 personnes de plus que samedi. On peut aussi comparer le chiffre à la moyenne obtenue sur l’ensemble de la saison dernière (49 848 personnes) qui dépasse elle aussi l’affluence enregistrée le week-end dernier. Alors quelles sont les raisons de cette baisse ? Pour commencer, le média Lyon Foot rappelle que deux parkings proches du Groupama Stadium, dont l’accès était auparavant gratuit, sont devenus payants (12,50 euros par véhicule).

Cette augmentation amène à l’une des deux autres explications de l’Olympique de Marseille, également confronté au même phénomène au Vélodrome. « Nous notons une baisse de 3 % environ sur ces premières semaines, mais 16 clubs de L1 connaissent une tendance baissière, plus ou moins prononcée. L'attractivité de la L1 peut être une explication, tout comme le pouvoir d'achat des Français », confiait le club phocéen à L’Equipe la semaine dernière. De son côté, l’Olympique Lyonnais peut aussi souffrir des incidents dans son stade récemment dénoncés par Sidney Govou.