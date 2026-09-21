EdF : Samba et Chevalier humiliés, Barthez frappe fort

Zinedine Zidane a réservé de nombreuses surprises dans sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Le poste de gardien est concerné, avec la sélection de Guillaume Restes, puis celle de Jean Butez pour compenser l’absence de Robin Risser.

L’équipe de France se retrouve ce lundi à Clairefontaine pour le début de cette longue trêve internationale qui comprendra exceptionnellement quatre matchs de Ligue des Nations. Une occasion en or pour Zinedine Zidane de s’installer dans ce nouveau costume de sélectionneur et de mettre en place ses premières idées de jeu. L’ancien entraîneur du Real Madrid a réservé de multiples surprises dans sa liste avec les apparitions par exemple de Diouf, Jacquet, Da Cunha ou encore Lepaul. Le poste de gardien de but a aussi été un secteur dans lequel le nouveau staff des Bleus a décidé d’innover

Avec l’appui du nouvel entraîneur des gardiens Fabien Barthez, Zinedine Zidane a convoqué Guillaume Restes. Et pour compenser dimanche la blessure de Robin Risser, touché à une côte, le staff tricolore a appelé Jean Butez de Côme. Un énorme coup dur pour Brice Samba, numéro deux sous Didier Deschamps lors de la dernière Coupe du monde mais aussi pour Lucas Chevalier. Les deux hommes ne sont clairement pas en odeur de sainteté aux yeux du nouvel entraîneur des gardiens Fabien Barthez et figurent, dans l’esprit du nouveau staff de l’équipe de France, au mieux comme des solutions n°5 et n°6.

Rien de vraiment surprenant pour Lucas Chevalier puisque l’ancien Lillois n’a pas de temps de jeu au PSG depuis décembre dernier. En ce qui concerne Brice Samba en revanche, c’est plus surprenant. Même s’il n’est pas toujours régulier avec le Stade Rennais, l’ancien Lensois est un titulaire indiscutable au sein d’une équipe de haut de tableau de Ligue 1. A priori, comme sur d’autres postes comme ceux des latéraux, Zinedine Zidane et Fabien Barthez veulent régénérer le secteur des gardiens.

Raison pour laquelle Guillaume Restes et Jean Butez ont donc été privilégiés à la surprise générale. De là à penser que la carrière internationale de Brice Samba est terminée, il n’y a qu’un pas. Quant à Chevalier, tout reste possible à moyen et long terme, mais encore faudra-t-il que le gardien parisien retrouve un jour du temps de jeu en club.