PSG : Ces deux Parisiens font trembler Pierre Ménès

PSG : Ces deux Parisiens font trembler Pierre Ménès

PSG21 sept. , 15:30
parCorentin Facy
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Le PSG l’a emporté dimanche soir au Vélodrome face à l’OM (1-2) mais la prestation offensive de l’équipe de Luis Enrique n’a pas rassuré. Deux hommes sont ciblés par les critiques : Dembélé et Kvaratskhelia.
Immense favori du Classique de la 5e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain dimanche soir, le double champion d’Europe en titre l’a emporté sans surprise au Vélodrome (1-2). L’équipe de Luis Enrique a toutefois eu plus de difficulté que prévu face aux hommes de Bruno Genesio, consistants tout au long de la partie et qui auraient même pu égaliser par Nayef Aguerd dans le temps additionnel, ou obtenir un penalty par Amine Gouiri en première mi-temps.
Offensivement, la prestation du PSG à Marseille a été nettement insuffisante pour espérer un gros carton au tableau d’affichage. Deux hommes cristallisent les critiques alors qu’ils se disputent le Ballon d’Or : Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste Pierre Ménès a principalement ciblé l’attaquant français et l’ailier géorgien pour leur manque d’efficacité criant en Ligue 1 depuis le début de la saison.

Dembélé et Kvaratskhelia inquiètent au PSG

« Symbole de l’imprécision absolue du PSG : Ousmane Dembélé qui a tout raté du début à la fin… De toute façon, on sait qu’offensivement ce sont surtout Dembélé et Kvaratskhelia qui sont les deux éléments moteurs de l’équipe. Les deux moteurs étaient grippés voire en panne face à l’OM et cela pose problème car ça fait un moment que ça dure. Dembélé c’est zéro but en Ligue 1 cette saison, Kvaratskhelia aussi. Heureusement qu’à côté d’eux, il y avait Désiré Doué qui s’est multiplié sur le front de l’attaque toute la partie pour donner un peu de vie à cette équipe parisienne » a jugé Pierre Ménès, peu emballé par les performances de Dembélé et de Kvaratskhelia au Vélodrome.

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Il en faudra beaucoup plus pour continuer cette remontée au classement alors que le PSG, sixième de Ligue 1 à la trêve, reste sur deux succès par un seul but de marge contre le Stade Brestois puis l’Olympique de Marseille. Au retour de la trêve, un calendrier corsé attend par ailleurs les Bleu et Rouge avec notamment des matchs face à Manchester City, Strasbourg, Barcelone ou encore l’Olympique Lyonnais.
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Letextier, Tuprin, meilleurs arbitres français.... ça fait peur. Par chance Frappart est partie

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Pourtant il a mis un paquet de sous ...le problème c est plus Longoria benatia...je pense .. 700 bar quand meme .

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Belle recrue ce f torres !!!

OL : Fonseca fait un immense cadeau à ses joueurs

On peut tres bien faire de mauvais choix et d'autres bons .. J'ai tjs dis qu'il preparait bien ses mecs qu'il avait un bon plan de jeu tactique meme si ses compos sont parfois compliquées a comprendre .. son vrai probleme c'est quand le match ne va pas dans son sens .. les changements sont identiques quand tout va bien et quand tout va mal et sa lecture de match est mauvaise .. ca n'enleve pas son merite dans certaines situation et les resulats catastrophique dans d'autres situations ... La vie n'est pas soit toute noir ou toute blanche mon petit sergio ...

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Doug, je ne vois pas comment arrêter un match pour des chants avant et après le match. Tu arrêtes un match sur des chants pendant le match... Si pendant le match il n'y a pas de chants, il n'y aura aucune raison d’arrêter le match à Paris.

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