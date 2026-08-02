Le PSG a transmis une offre pour Suzuki

Le PSG a transmis une offre pour Suzuki

PSG02 août , 19:30
parClaude Dautel
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Les dirigeants parisiens ont transmis ces dernières heures une offre à Parme pour le transfert de Zion Suzuki. La Juventus est à la traîne dans ce dossier.
Tout comme pour Mika Godts, le Paris Saint-Germain a décidé de passer à la vitesse supérieure concernant la signature de Zion Suzuki. En effet, Fabrizio Romano, encore lui, confirme que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont adressé une proposition à hauteur de 33 millions d'euros aux dirigeants du club de Parme afin d'aboutir à un accord pour le transfert du gardien de but international japonais. Même si la Juventus s'intéresse également à Zion Suzuki, pour l'instant le club turinois n'a adressé aucune proposition chiffrée au club de Serie A, ce qui donne forcément un énorme avantage au PSG dans cette opération.
Selon le journaliste italien, les champions d'Europe ont déjà négocié avec le portier japonais de 23 ans, formé aux Urawa Reds, et qui avant de porter le maillot de Parme, est également passé par Saint-Trond en Belgique. Fabrizio Romano confirme que la signature de Zion Suzuki est clairement liée à l'avenir de Lucas Chevalier, lequel devrait donc quitter le Paris Saint-Germain cet été pour avoir du temps de jeu. Il ne précise cependant pas si des garanties ont été données par Luis Enrique à Suzuki sur un rôle de gardien de but numéro 1 au PSG, un poste pour l'instant occupé par Matvei Safonov. Ce dernier sort pourtant d'une belle saison à Paris, alors qu'il semblait devoir être la doublure de Lucas Chevalier après avoir été celle de Gianluigi Donnarumma.

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C est bien pour ça que maintenant vous jouez la petite c3 ......

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Les faux pas ??? , en tant que joueur , cest pas ce qu'il lui manque 🤔 remember 🤔 ... sans parler du coup de boule , combien d'adversaires littéralement piétinés , j'ai bien aimé aussi son retour après l'appel d'une voix 😳🤭 (merci Jeanne d'Arc ) ... après kéké le boulard, n'oublions pas son refus (à une certaine époque) de signer un sponsor qui n'était autre que lidl ??? Pas assez valorisant à son goût 🤔 ... j’dis ça j’dis rien next

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