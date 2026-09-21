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Kylian Mbappé

Dembélé se fâche, Mbappé est mort de rire

Kylian Mbappé21 sept. , 16:00
parEric Bethsy
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Très critiqué pour ses déclarations sur le Ballon d’Or, le Français Kylian Mbappé se moque des commentaires. L’attaquant du Real Madrid préfère en rire alors que le sujet n’a pas l’air d’amuser certains compatriotes comme Ousmane Dembélé.
C’est le jour du premier rassemblement de l’ère Zinédine Zidane. Et parmi toutes les interrogations, beaucoup se demandent comment vont se passer les retrouvailles entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. On sait que l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas apprécié les déclarations de son ami autour du Ballon d’Or. D’ailleurs, le tenant du titre n’est pas le seul à s’être étonné des propos du Madrilène. Le capitaine de l’équipe de France a subi de nombreuses critiques. Y compris sur le plateau de Téléfoot où Bixente Lizarazu lui a adressé un petit tacle dimanche.

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« La réponse de Dembélé, certains peuvent dire que c'est une pique et que c'est au premier degré. D'autres peuvent dire que c'est de l'humour, a réagi le consultant de TF1. Je pense que, de toute façon, quand il y aura eu le Ballon d'Or, on passera à autre chose, il n'y aura plus ce débat. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une petite tension qui se crée à cause de ça par rapport à un discours de Kylian Mbappé qui, lui, était très égoïste et très centré sur lui-même. »
Attentif aux commentaires, l’attaquant du Real Madrid a sûrement entendu ou lu toutes ces critiques. Mais le Merengue n’a pas pu s’empêcher de rire au moment d’y répondre. « Je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit à ce sujet, s’est amusé Kylian Mbappé dans un entretien avec AS. Je crois que les gens n'étaient pas contents quand j'ai trop parlé de ça. Mais c'est comme ça, c'est comme ça… Tranquille. J'ai fait tout ce que je pouvais faire et je pense que je l'ai bien fait. Et maintenant il faut attendre. » Autrement dit, le Bondynois ne regrette rien.
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