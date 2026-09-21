Dembélé se fâche, Mbappé est mort de rire

Vanitas vanitatum et omnia vanitas
Top 10 des entraîneurs les mieux payés de l’histoire de l’OM 1-Marcelo Bielsa (2014-2015) : 300 000 € de salaire mensuel brut 2-Bruno Genesio (Depuis juillet 2026) : 250 000 € Roberto De Zerbi (2024-2025) : 250 000 € 4-Habib Beye (février à juin 2026) : 230 000 € 5-Didier Deschamps (2009-2012) : environ 200 000 € 6-Marcelino (juin à septembre 2023) : 180 000 € 7-Jorge Sampaoli (2021-2022) : 150 000 € Igor Tudor (2022-2023) : 150 000 € Rudi Garcia (2016-2019) : 150 000 € 10-Élie Baup (2012-2013) : 120 000 €
ou De ZERBI qui, si avait atteint ses simples objectifs. podium et huitiemes de LDC, le club n en serait pas la
Letextier, Tuprin, meilleurs arbitres français.... ça fait peur. Par chance Frappart est partie
Pourtant il a mis un paquet de sous ...le problème c est plus Longoria benatia...je pense .. 700 bar quand meme .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading
🗣️ MBAPPÉ: “¿EL BALÓN DE ORO? YA HE DICHO TODO LO QUE DEBÍA”. “La gente también se molesta si hablo mucho del tema, pero ya está. Estoy tranquilo”. @jfelixdiaz