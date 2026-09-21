OL : Fonseca fait un immense cadeau à ses joueurs

OL : Fonseca fait un immense cadeau à ses joueurs

OL21 sept. , 14:30
parHadrien Rivayrand
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L'OL a parfaitement négocié la réception de Rennes ce week-end en Ligue 1. De quoi passer la trêve au chaud, même si Paulo Fonseca va devoir se creuser les méninges pour faire travailler son groupe.
L'Olympique Lyonnais réalise un début de saison à la hauteur de ses ambitions en Ligue 1. Les Gones ont récemment étrillé Rennes au Groupama Stadium. L'heure est désormais venue de faire face à une longue trêve internationale du fait de la Ligue des Nations. Un casse-tête pour l'ensemble des clubs, qui vont devoir se dépatouiller avec les joueurs qui resteront. À Lyon, la situation sera quelque peu cocasse pour Paulo Fonseca...

Fonseca aura du mal à travailler 

Ces dernières heures, Olympique et Lyonnais rappelle en effet que l'OL ne pourra compter que sur neuf joueurs pendant la trêve : Corentin Tolisso, Julien Duranville, Abner, Tanner Tessmann, Tyler Morton, Mohamed Ouedraogo, Ruben Kluivert, Clinton Mata et Rémy Descamps. Pas de quoi, donc, pouvoir organiser des rencontres amicales sur le papier, faute de joueurs disponibles. L'entraîneur lyonnais a d'ailleurs indiqué à ce sujet :
« L’organisation est difficile et le travail sera plus individuel, il ne nous restera pas beaucoup de joueurs à l'entraînement, mais c’est un signal que nous avons de bons joueurs. Nous avons besoin de nous reposer. »

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D'ailleurs, l'entraîneur portugais de l'OL va être plutôt clément avec les joueurs qu'il a à sa disposition, surtout après la victoire face au Stade Rennais. Initialement, des séances étaient prévues le matin entre ce lundi et mercredi après avoir pu profiter d'un jour off ce dimanche. Finalement, les Lyonnais auront une semaine complète de repos pour recharger les batteries physiquement et mentalement. Une décision logiquement bien accueillie par les éléments présents, eux qui avaient repris plus tôt l'entraînement afin de préparer les échéances européennes du mois d'août dernier.
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Pourtant il a mis un paquet de sous ...le problème c est plus Longoria benatia...je pense .. 700 bar quand meme .

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Belle recrue ce f torres !!!

OL : Fonseca fait un immense cadeau à ses joueurs

On peut tres bien faire de mauvais choix et d'autres bons .. J'ai tjs dis qu'il preparait bien ses mecs qu'il avait un bon plan de jeu tactique meme si ses compos sont parfois compliquées a comprendre .. son vrai probleme c'est quand le match ne va pas dans son sens .. les changements sont identiques quand tout va bien et quand tout va mal et sa lecture de match est mauvaise .. ca n'enleve pas son merite dans certaines situation et les resulats catastrophique dans d'autres situations ... La vie n'est pas soit toute noir ou toute blanche mon petit sergio ...

OL-Rennes arrêté, la LFP accusée de s'acharner sur Lyon

Doug, je ne vois pas comment arrêter un match pour des chants avant et après le match. Tu arrêtes un match sur des chants pendant le match... Si pendant le match il n'y a pas de chants, il n'y aura aucune raison d’arrêter le match à Paris.

OL-Rennes arrêté, la LFP accusée de s'acharner sur Lyon

tout ca pour une banderole..laissez le foot tel qui l'est,arretez de vous l'aseptiser c'est d'un ridicule!

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