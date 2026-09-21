Real : Mbappé est faible contre les gros, il prend cher

Ce dimanche, le Real Madrid s'est incliné face à l'Atlético (2-1). Kylian Mbappé est passé à côté de son match, ce qui n'a pas échappé à Jérôme Rothen.

Le Real Madrid a encore pas mal de travail. Les hommes de José Mourinho ont connu leur deuxième revers de la saison en Liga ce dimanche dans le derby face à l'Atlético Madrid. Pas mal de faits de jeu auront été contraires aux Madrilènes, qui n'auront de toute façon pas fait le match de l'année. Kylian Mbappé est notamment concerné. L'attaquant français n'aura pas eu son mot à dire dans ce choc de Liga. Et ce n'est pas passé inaperçu aux yeux des observateurs, notamment de Jérôme Rothen, qui attend bien plus du Français dans ce genre de rencontre.

Rothen dégomme Mbappé

Sur l'antenne de DAZN, le consultant a notamment envoyé un message clair à l'ancien joueur du Paris Saint-Germain : « Mauvais match, très mauvais match... Même dans le comportement : on a revu le mauvais Kylian. Bien sûr, il faut briller contre les petites équipes... Mais c’est dans ces matchs qu’on attend les stars. »

Kylian Mbappé, comme lors de la précédente défaite face au Betis, n'aura pas trouvé le chemin des filets. Le Real Madrid compte déjà six points de retard sur le leader de la Liga, le Barça, qui est de son côté très impressionnant. Attention donc à ne pas revivre une saison galère sur la scène nationale, alors que Mbappé court toujours après un premier sacre en championnat espagnol.

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Avant de revenir au Real Madrid, l'attaquant français aura l'occasion de se refaire avec l'équipe de France sous les ordres de Zinédine Zidane. Un rendez-vous important qui arrivera dès ce vendredi. Ce sera en Turquie, pour les débuts des Bleus en Ligue des Nations. Mbappé a récemment été conforté en tant que capitaine de l'équipe de France par Zidane, qui souhaite le voir évoluer sur le côté gauche de l'attaque.