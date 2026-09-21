ICONSPORT_374814_0216
Mbappé

Real : Mbappé est faible contre les gros, il prend cher

Kylian Mbappé21 sept. , 14:00
parHadrien Rivayrand
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Ce dimanche, le Real Madrid s'est incliné face à l'Atlético (2-1). Kylian Mbappé est passé à côté de son match, ce qui n'a pas échappé à Jérôme Rothen.
Le Real Madrid a encore pas mal de travail. Les hommes de José Mourinho ont connu leur deuxième revers de la saison en Liga ce dimanche dans le derby face à l'Atlético Madrid. Pas mal de faits de jeu auront été contraires aux Madrilènes, qui n'auront de toute façon pas fait le match de l'année. Kylian Mbappé est notamment concerné. L'attaquant français n'aura pas eu son mot à dire dans ce choc de Liga. Et ce n'est pas passé inaperçu aux yeux des observateurs, notamment de Jérôme Rothen, qui attend bien plus du Français dans ce genre de rencontre.

Rothen dégomme Mbappé 

Sur l'antenne de DAZN, le consultant a notamment envoyé un message clair à l'ancien joueur du Paris Saint-Germain : « Mauvais match, très mauvais match... Même dans le comportement : on a revu le mauvais Kylian. Bien sûr, il faut briller contre les petites équipes... Mais c’est dans ces matchs qu’on attend les stars. »
Kylian Mbappé, comme lors de la précédente défaite face au Betis, n'aura pas trouvé le chemin des filets. Le Real Madrid compte déjà six points de retard sur le leader de la Liga, le Barça, qui est de son côté très impressionnant. Attention donc à ne pas revivre une saison galère sur la scène nationale, alors que Mbappé court toujours après un premier sacre en championnat espagnol.

Lire aussi

Vinicius va plomber le Real jusqu'en 2032Vinicius va plomber le Real jusqu'en 2032
Avant de revenir au Real Madrid, l'attaquant français aura l'occasion de se refaire avec l'équipe de France sous les ordres de Zinédine Zidane. Un rendez-vous important qui arrivera dès ce vendredi. Ce sera en Turquie, pour les débuts des Bleus en Ligue des Nations. Mbappé a récemment été conforté en tant que capitaine de l'équipe de France par Zidane, qui souhaite le voir évoluer sur le côté gauche de l'attaque.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366333_0162
Kylian Mbappé

Dembélé se fâche, Mbappé est mort de rire

ICONSPORT_276170_0279 Dembélé Kvaratskhelia
PSG

PSG : Ces deux Parisiens font trembler Pierre Ménès

ICONSPORT_212735_0010 Benatia
OM

OM : La Ligue 2 se rapproche, Vincent Duluc charge Medhi Benatia

ICONSPORT_373461_0591 Fonseca
OL

OL : Fonseca fait un immense cadeau à ses joueurs

Fil Info

21 sept. , 16:00
Dembélé se fâche, Mbappé est mort de rire
21 sept. , 15:30
PSG : Ces deux Parisiens font trembler Pierre Ménès
21 sept. , 15:00
OM : La Ligue 2 se rapproche, Vincent Duluc charge Medhi Benatia
21 sept. , 14:30
OL : Fonseca fait un immense cadeau à ses joueurs
21 sept. , 13:56
EdF : Zaïre-Emery forfait, un autre Parisien le remplace
21 sept. , 13:30
Letexier a ruiné l’OM, La Provence est scandalisé
21 sept. , 13:00
EdF : Samba et Chevalier humiliés, Barthez frappe fort
21 sept. , 12:40
Koundé au PSG, le Barça perd la bataille
21 sept. , 12:20
OL-Rennes arrêté, la LFP accusée de s'acharner sur Lyon

Derniers commentaires

Letexier a ruiné l’OM, La Provence est scandalisé

Letextier, Tuprin, meilleurs arbitres français.... ça fait peur. Par chance Frappart est partie

Letexier a ruiné l’OM, La Provence est scandalisé

Pourtant il a mis un paquet de sous ...le problème c est plus Longoria benatia...je pense .. 700 bar quand meme .

PSG : Le bourreau de l’OM avoue avoir tremblé

Belle recrue ce f torres !!!

OL : Fonseca fait un immense cadeau à ses joueurs

On peut tres bien faire de mauvais choix et d'autres bons .. J'ai tjs dis qu'il preparait bien ses mecs qu'il avait un bon plan de jeu tactique meme si ses compos sont parfois compliquées a comprendre .. son vrai probleme c'est quand le match ne va pas dans son sens .. les changements sont identiques quand tout va bien et quand tout va mal et sa lecture de match est mauvaise .. ca n'enleve pas son merite dans certaines situation et les resulats catastrophique dans d'autres situations ... La vie n'est pas soit toute noir ou toute blanche mon petit sergio ...

OL-Rennes arrêté, la LFP accusée de s'acharner sur Lyon

Doug, je ne vois pas comment arrêter un match pour des chants avant et après le match. Tu arrêtes un match sur des chants pendant le match... Si pendant le match il n'y a pas de chants, il n'y aura aucune raison d’arrêter le match à Paris.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading