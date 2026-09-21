OM : La Ligue 2 se rapproche, Vincent Duluc charge Medhi Benatia

17e de Ligue 1 à la trêve, l’OM vit une période très compliquée dont le responsable n’est autre que Medhi Benatia selon l’avis tranché exprimé par Vincent Duluc dans les colonnes de L’Equipe.

Battu par le Paris Saint-Germain dimanche soir au Vélodrome (1-2), l’Olympique de Marseille s’enfonce un peu plus dans la crise . L’équipe de Bruno Genesio compte une victoire et quatre défaites en Ligue 1 cette saison, un total qui envoie les Phocéens à la 17e place du championnat à la trêve. Le bilan est terrible et fait suite à un mercato chaotique durant lequel la direction olympienne a été contrainte de vendre ses plus fortes valeurs marchandes, sans être capable de se renforcer dans le même temps. A qui la faute ? La réponse est facile à trouver selon Vincent Duluc.

Benatia responsable du fiasco de l'OM selon Duluc

Dans les colonnes de L’Equipe, le journaliste a ciblé sans le nommer Medhi Benatia, ex-directeur du football de l’OM et à présent consultant pour Canal+. « Ce n’est pas hier soir que l’OM a perdu le Classique et qu’il a glissé vers la 17e place : c’est la saison dernière, et celles d’avant » a d’abord lancé le journaliste du quotidien national avant de poursuivre.

« Sous une gouvernance qui a fait n’importe quoi mais s’autorise à donner des avis éclairés sur une situation dont elle est responsable. L’héritage de ces vendeurs d’espoir et de vent, qui avaient surtout acheté n’importe qui, est là, ce matin : l’OM est 17e et il n’y a pas besoin d’expliquer les choses à ses supporters » commente Vincent Duluc, ciblant sans aucun doute possible Medhi Benatia. Directeur du football de l’Olympique de Marseille il y a seulement trois mois, le Marocain était présent sur Canal+ jeudi soir pour analyser la défaite des Olympiens sur la pelouse du Besiktas Istanbul lors de la première journée d’Europa League.

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Un comble au vu de l’héritage financier et sportif laissé par l’ex-direction du club olympien, incarnée par Medhi Benatia mais aussi par Pablo Longoria sans occulter l’importance que Roberto De Zerbi a eu dans le projet marseillais ces deux dernières saisons.