OM : La Ligue 2 se rapproche, Vincent Duluc charge Medhi Benatia

OM : La Ligue 2 se rapproche, Vincent Duluc charge Medhi Benatia

OM21 sept. , 15:00
parCorentin Facy
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17e de Ligue 1 à la trêve, l’OM vit une période très compliquée dont le responsable n’est autre que Medhi Benatia selon l’avis tranché exprimé par Vincent Duluc dans les colonnes de L’Equipe.
Battu par le Paris Saint-Germain dimanche soir au Vélodrome (1-2), l’Olympique de Marseille s’enfonce un peu plus dans la crise. L’équipe de Bruno Genesio compte une victoire et quatre défaites en Ligue 1 cette saison, un total qui envoie les Phocéens à la 17e place du championnat à la trêve. Le bilan est terrible et fait suite à un mercato chaotique durant lequel la direction olympienne a été contrainte de vendre ses plus fortes valeurs marchandes, sans être capable de se renforcer dans le même temps. A qui la faute ? La réponse est facile à trouver selon Vincent Duluc.

Benatia responsable du fiasco de l'OM selon Duluc

Dans les colonnes de L’Equipe, le journaliste a ciblé sans le nommer Medhi Benatia, ex-directeur du football de l’OM et à présent consultant pour Canal+. « Ce n’est pas hier soir que l’OM a perdu le Classique et qu’il a glissé vers la 17e place : c’est la saison dernière, et celles d’avant » a d’abord lancé le journaliste du quotidien national avant de poursuivre.
« Sous une gouvernance qui a fait n’importe quoi mais s’autorise à donner des avis éclairés sur une situation dont elle est responsable. L’héritage de ces vendeurs d’espoir et de vent, qui avaient surtout acheté n’importe qui, est là, ce matin : l’OM est 17e et il n’y a pas besoin d’expliquer les choses à ses supporters » commente Vincent Duluc, ciblant sans aucun doute possible Medhi Benatia. Directeur du football de l’Olympique de Marseille il y a seulement trois mois, le Marocain était présent sur Canal+ jeudi soir pour analyser la défaite des Olympiens sur la pelouse du Besiktas Istanbul lors de la première journée d’Europa League.

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Un comble au vu de l’héritage financier et sportif laissé par l’ex-direction du club olympien, incarnée par Medhi Benatia mais aussi par Pablo Longoria sans occulter l’importance que Roberto De Zerbi a eu dans le projet marseillais ces deux dernières saisons.
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Letextier, Tuprin, meilleurs arbitres français.... ça fait peur. Par chance Frappart est partie

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Pourtant il a mis un paquet de sous ...le problème c est plus Longoria benatia...je pense .. 700 bar quand meme .

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Belle recrue ce f torres !!!

OL : Fonseca fait un immense cadeau à ses joueurs

On peut tres bien faire de mauvais choix et d'autres bons .. J'ai tjs dis qu'il preparait bien ses mecs qu'il avait un bon plan de jeu tactique meme si ses compos sont parfois compliquées a comprendre .. son vrai probleme c'est quand le match ne va pas dans son sens .. les changements sont identiques quand tout va bien et quand tout va mal et sa lecture de match est mauvaise .. ca n'enleve pas son merite dans certaines situation et les resulats catastrophique dans d'autres situations ... La vie n'est pas soit toute noir ou toute blanche mon petit sergio ...

OL-Rennes arrêté, la LFP accusée de s'acharner sur Lyon

Doug, je ne vois pas comment arrêter un match pour des chants avant et après le match. Tu arrêtes un match sur des chants pendant le match... Si pendant le match il n'y a pas de chants, il n'y aura aucune raison d’arrêter le match à Paris.

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