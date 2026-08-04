Lucas Chevalier ne reculera pas dans la hiérarchie
Lucas Chevalier sur le départ du PSG

PSG : La Juventus veut Chevalier pour oublier Suzuki

PSG04 août , 14:00
parHadrien Rivayrand
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Le mercato estival du PSG est encore loin d’être terminé. Parmi les joueurs susceptibles de quitter le navire figure notamment Lucas Chevalier.
Le Paris Saint-Germain n’a pas le temps de s’ennuyer cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale a longtemps été concentré sur les ventes à réaliser. Et elles ont déjà été nombreuses, avec les départs notables de Lee Kang-In, Randal Kolo Muani ou encore Gonçalo Ramos.
Tous ces joueurs devront désormais être remplacés par le PSG. Luis Enrique a déjà des profils bien précis en tête et les négociations sont très avancées avec certains éléments. Des surprises pourraient encore intervenir chez les champions d’Europe.
Ces dernières heures, il a notamment été révélé que les pensionnaires du Parc des Princes s’intéressaient de près à Zion Suzuki, le gardien de Parme. En cas d’arrivée de l’international japonais, Lucas Chevalier pourrait bien être amené à faire ses valises.

Chevalier, la Juve a un coup à jouer 

Selon les informations de Tutto Mercato Web, le portier français figure notamment dans le viseur de la Juventus. La Vieille Dame souhaitait initialement recruter Suzuki, mais c’est bien le PSG qui semble désormais tenir la corde dans ce dossier.
Le club piémontais pourrait toutefois se tourner vers Chevalier, qui pourrait être poussé vers la sortie après une première saison compliquée dans la capitale et des attentes élevées placées en lui. À noter néanmoins que l’ancien gardien du LOSC n’est pas encore la priorité numéro 1 de la Juve.
Le premier choix des dirigeants turinois reste en effet Guglielmo Vicario, qui ne sera toutefois pas facile à arracher à Tottenham.

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Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2030, Lucas Chevalier est estimé à environ 25 millions d’euros par les champions d’Europe. Le gardien français espérait inverser la tendance et récupérer la place de numéro 1 occupée par Matvey Safonov. Mais Paris semble avoir d’autres plans.
La Juventus, qui entretient désormais des relations étroites avec le PSG depuis l’arrivée de Randal Kolo Muani, devra encore convaincre les dirigeants parisiens avec une offre suffisamment intéressante pour espérer recruter Chevalier.
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Ami marseillais, je ne suis pas marseillais mais franchement je compatis avec vous par rapport a l'autre baltringue de "lyonnais".... Il vous troll jour et nuit ce type... Et apres quand tu lui saute dessus, il te dit "ah t'as mordu à l'hamecon aha h ah ah a" tel un gamin de 7 ans....Bref ....

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