PSG : Barcola vendu 135ME, tout s'accélère

Bradley Barcola n'était pas sur la feuille de match contre Lens, et pour cause, la presse anglaise annonce que Liverpool a fait une nouvelle offre au PSG et que Paris pourrait l'accepter.
Cette fois, les choses semblent enfin se concrétiser dans le dossier Bradley Barcola. Si Luis Enrique a refusé de s'exprimer concernant l'ailier international français, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a fait un choix fort en ne l'alignant pas contre Lens
. Un signe qui n'a évidemment échappé à personne, l'ancien Lyonnais souhaitant toujours rejoindre Liverpool lors de ce mercato
. Car cette fois, après avoir fait des propositions à peine supérieures à 100 millions d'euros pour s'offrir Bradley Barcola, les dirigeants anglais, probablement boostés par l'entrée dans le capital du club du patron d'Amazon
, ont transmis une nouvelle proposition au PSG annonce The Article.
Pour convaincre Nasser Al-Khelaifi de lâcher Barcola, Liverpool aurait cette fois proposé 135 millions d'euros. Une offre fortement revue à la hausse et qui n'a pas été immédiatement balayée d'un revers de la main par le Paris Saint-Germain.
Le PSG veut éviter un nouveau cas à la Mbappé
Nos confrères anglais affirment que les dirigeants parisiens étudient désormais cette proposition de Liverpool, même si de son côté, le PSG estimait Bradley Barcola à près de 150 millions d'euros. Mais entre le désir de trouver une solution convenable pour un joueur qui s'est toujours bien comporté, et celui de ne pas revivre un fiasco à la Mbappé, Paris pourrait revoir ses ambitions financières à la baisse. Le média spécialisé tord également le cou à la possibilité de voir Bradley Barcola rejoindre Arsenal, même si les Gunners font une offre qui dépasse celle des Reds. « Arsenal s'intéresse au joueur, mais aucune discussion n'a encore eu lieu au niveau du club, et un accord semble peu probable à ce stade en raison des discussions avancées entre Liverpool et le double vainqueur de la Ligue des champions », précise notre confrère.
A deux semaines pile poil de la fin du mercato d'été, les choses vont donc s'accélérer pour Bradley Barcola, qui va quitter le Paris Saint-Germain, cela ne fait plus aucun doute. Avec les signatures de Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres
, les champions d'Europe en titre se sont bien équipés sur le plan offensif, et il est possible que dimanche prochain, au moment où le PSG recevra Rennes au Parc des Princes pour son premier match de la saison de Ligue 1, Bradley Barcola soit du côté d'Anfield. Une nouvelle aventure pour l'attaquant de 23 ans qui sera désormais titulaire indiscutable, avec tout la pression qui va avec.