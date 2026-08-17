PSG : Barcola vendu 135ME, tout s'accélère

Bradley Barcola n'était pas sur la feuille de match contre Lens, et pour cause, la presse anglaise annonce que Liverpool a fait une nouvelle offre au PSG et que Paris pourrait l'accepter.

Le PSG veut éviter un nouveau cas à la Mbappé

Nos confrères anglais affirment que les dirigeants parisiens étudient désormais cette proposition de Liverpool, même si de son côté, le PSG estimait Bradley Barcola à près de 150 millions d'euros. Mais entre le désir de trouver une solution convenable pour un joueur qui s'est toujours bien comporté, et celui de ne pas revivre un fiasco à la Mbappé, Paris pourrait revoir ses ambitions financières à la baisse. Le média spécialisé tord également le cou à la possibilité de voir Bradley Barcola rejoindre Arsenal, même si les Gunners font une offre qui dépasse celle des Reds. « Arsenal s'intéresse au joueur, mais aucune discussion n'a encore eu lieu au niveau du club, et un accord semble peu probable à ce stade en raison des discussions avancées entre Liverpool et le double vainqueur de la Ligue des champions », précise notre confrère.

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