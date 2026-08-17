Bradley Barcola buteur avec le PSG
L'avenir de Barcola au PSG est en jeu

PSG : Barcola vendu 135ME, tout s'accélère

PSG17 août , 8:40
parClaude Dautel
7
Ajouter comme source préférée sur Google
Bradley Barcola n'était pas sur la feuille de match contre Lens, et pour cause, la presse anglaise annonce que Liverpool a fait une nouvelle offre au PSG et que Paris pourrait l'accepter.
Cette fois, les choses semblent enfin se concrétiser dans le dossier Bradley Barcola. Si Luis Enrique a refusé de s'exprimer concernant l'ailier international français, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a fait un choix fort en ne l'alignant pas contre Lens. Un signe qui n'a évidemment échappé à personne, l'ancien Lyonnais souhaitant toujours rejoindre Liverpool lors de ce mercato. Car cette fois, après avoir fait des propositions à peine supérieures à 100 millions d'euros pour s'offrir Bradley Barcola, les dirigeants anglais, probablement boostés par l'entrée dans le capital du club du patron d'Amazon, ont transmis une nouvelle proposition au PSG annonce The Article. Pour convaincre Nasser Al-Khelaifi de lâcher Barcola, Liverpool aurait cette fois proposé 135 millions d'euros. Une offre fortement revue à la hausse et qui n'a pas été immédiatement balayée d'un revers de la main par le Paris Saint-Germain.

Le PSG veut éviter un nouveau cas à la Mbappé

Nos confrères anglais affirment que les dirigeants parisiens étudient désormais cette proposition de Liverpool, même si de son côté, le PSG estimait Bradley Barcola à près de 150 millions d'euros. Mais entre le désir de trouver une solution convenable pour un joueur qui s'est toujours bien comporté, et celui de ne pas revivre un fiasco à la Mbappé, Paris pourrait revoir ses ambitions financières à la baisse. Le média spécialisé tord également le cou à la possibilité de voir Bradley Barcola rejoindre Arsenal, même si les Gunners font une offre qui dépasse celle des Reds. « Arsenal s'intéresse au joueur, mais aucune discussion n'a encore eu lieu au niveau du club, et un accord semble peu probable à ce stade en raison des discussions avancées entre Liverpool et le double vainqueur de la Ligue des champions », précise notre confrère.

Lire aussi

Le PSG oublie son stade à un milliard d'eurosLe PSG oublie son stade à un milliard d'euros
A deux semaines pile poil de la fin du mercato d'été, les choses vont donc s'accélérer pour Bradley Barcola, qui va quitter le Paris Saint-Germain, cela ne fait plus aucun doute. Avec les signatures de Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres, les champions d'Europe en titre se sont bien équipés sur le plan offensif, et il est possible que dimanche prochain, au moment où le PSG recevra Rennes au Parc des Princes pour son premier match de la saison de Ligue 1, Bradley Barcola soit du côté d'Anfield. Une nouvelle aventure pour l'attaquant de 23 ans qui sera désormais titulaire indiscutable, avec tout la pression qui va avec.
Articles Recommandés
Lom Tient Son Gardien De But La Juventus Donne Son Feu Vert
OM

L'OM tient son gardien de but, la Juventus donne son feu vert

Ol Le Mystere Pavel Sulc Enfin Leve
OL

OL : Le mystère Pavel Sulc enfin levé

Strasbourg
RCSA

Jacobo Ortega quitte le Real Madrid et rejoint Strasbourg (officiel)

Om Lagent Dun Attaquant International Sort Du Silence
OM

OM : L'agent d'un attaquant international sort du silence

Fil Info

17 août , 12:00
L'OM tient son gardien de but, la Juventus donne son feu vert
17 août , 11:30
OL : Le mystère Pavel Sulc enfin levé
17 août , 11:16
Jacobo Ortega quitte le Real Madrid et rejoint Strasbourg (officiel)
17 août , 11:00
OM : L'agent d'un attaquant international sort du silence
17 août , 10:30
PSG : Mbaye à Liverpool, l'énorme coup de clim
17 août , 10:00
OM : La provocation de Milan pour Hojbjerg fait scandale
17 août , 9:40
Ligue 1+ a bugué, les explications tombent enfin
17 août , 9:20
Le PSG perd, Daniel Riolo allume trois joueurs
17 août , 9:00
ASSE : 15ME ou rien, ce dossier agite les Verts

Derniers commentaires

L'OM tient son gardien de but, la Juventus donne son feu vert

Incapable de trouver un jeune gardien à fort potentiel on est vraiment des Brel

OM : Une signature prioritaire encore annulée

Ok Édit ton commentaire alors tu t'es trompé du coup

OL : Le mystère Pavel Sulc enfin levé

Entre blessures et barrages cela sera très dur pour L OL

OL : Le mystère Pavel Sulc enfin levé

Ça m'inquiète car si c'est la même blessure qu'en Mars/avril c'est un type de blessure qui peut devenir récurrent

OM : La provocation de Milan pour Hojbjerg fait scandale

Comment ? Milan POURRAIT faire une offre dans une EVENTUALITE ENVISAGEABLE ? Waouh, quelle info ! Remarque, ils se souviennent sûrement qu'ils ont eu Rabiot au rabais mais c'était pas dans les mêmes circonstances.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading