Mbappé

Mbappé s’éclate avec Verratti, ça ne sent pas bon

Kylian Mbappé
parEric Bethsy
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Forfait pour le reste du rassemblement des Bleus, Kylian Mbappé ne se soigne pas à Madrid. L’attaquant du Real a repris la direction de Paris pour se détendre en boîte de nuit aux côtés d’un certain Marco Verratti, notamment connu pour ses exploits en soirées.
Il faut croire que Kylian Mbappé se fiche des polémiques. Touché au genou gauche contre la Turquie (1-0) vendredi dernier, l’attaquant et capitaine de l’équipe de France a immédiatement déclaré forfait pour le reste du rassemblement. Le buteur du Real Madrid a été autorisé à regagner la capitale espagnole pour réaliser les soins nécessaires. Sauf que le Français ne fréquente pas le centre d’entraînement des Merengue.

Mbappé tend le bâton

Le Bondynois a préféré repartir à Paris avec sa compagne Ester Esposito, le couple ayant été aperçu en boîte de nuit. Si certains observateurs estiment que Kylian Mbappé occupe son temps libre comme il le souhaite, le journaliste Hugo Guillemet dénonce un manque de professionnalisme. D’autant que le Madrilène a apparemment passé la soirée avec son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain Marco Verratti, connu pour sa mauvaise hygiène de vie.
« Kylian Mbappé en boîte de nuit, de l'actu sportive ou de l'actu people ? Pour moi, c'est totalement lié au sportif, a tranché le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Kylian Mbappé rentre à Madrid parce qu'il est blessé, pour se soigner. Ce sont les raisons qui sont invoquées. Et finalement il reprend l'avion pour retourner à Paris. Et à Paris, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas se promener au Jardin du Luxembourg pendant la journée. Le "bien manger, bien dormir" en a pris un coup. D'ailleurs il y avait Verratti qui était visé quand il l'a prononcé ce jour-là, et Verratti rentre dans la boîte de nuit juste derrière lui. Je pense que ce n'était pas pour consommer du Schweppes… Pour la récupération, il y a mieux. » D’où la polémique en Espagne.

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