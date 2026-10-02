Caqueret détruit la statue de Pierre Sage à l’OL

Plus d'un an après les faits, Maxence Caqueret revient sur son départ de l'Olympique Lyonnais. Un évènement qu'il n'a pas totalement digéré.

Grand espoir de l’Olympique Lyonnais, titulaire en demi-finale de la Ligue des Champions à seulement 20 ans, Maxence Caqueret a vécu une fin de parcours difficile dans son club formateur. Entre une période de moins bien en ce qui concerne son niveau de jeu, et ce qu’il prend comme un manque de respect de la part de Pierre Sage, il a quitté l’OL par la petite porte en janvier 2025. Transféré à Côme contre 15 millions d’euros, le milieu de terrain sort d’une très belle saison à 36 matchs avec la révélation de la Serie A

Caqueret n'a pas compris sa mise à l'écart

Mais pour le natif de Venissieux et donc pur rhodanien, la fin de son aventure à Lyon lui reste en travers de la gorge. C’est ce qu’il a confié dans le podcast Kampo, n’hésitant pas à égratigner un Pierre Sage qui est très apprécié après ses deux passages à l’OL, comme formateur puis comme entraineur. « J'aurais peut-être aimé qu'on me parle un petit peu plus. Peut-être tout simplement m'expliquer un peu que la période est moins bonne actuellement, qu'on a besoin de faire des changements mais que mon rôle ne bouge pas. Et c'est pas ce ressenti que j'ai eu à ce moment-là », a livré Maxence Caqueret, qui avoue avoir mal pris la décision de Pierre Sage de l’écarter du groupe pour un match à Auxerre fin 2024.

« Je m'attendais pas à être hors groupe dans un match. Pour moi, c'était limite un manque de respect », a livré le milieu de terrain, pour qui les excuses données par Pierre Sage sur un possible départ en janvier ne tenaient pas debout. Même s’il assure avoir gardé une bonne relation avec l’entraineur désormais à Crystal Palace, le joueur de désormais 26 ans regrette clairement la façon dont les choses se sont terminées pour lui à l’OL, et notamment un départ un peu dans l’indifférence.