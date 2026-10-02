Sa bonne pioche est un flop, l’OL cherche à comprendre

Performant pour ses débuts avec l’Olympique Lyonnais l’hiver dernier, Noah Nartey n’a pas confirmé par la suite. Le milieu de terrain rencontre toujours des difficultés cette saison. Et le discours de l’entraîneur Paulo Fonseca n’est pas forcément rassurant.

Une nouvelle saison a débuté mais la situation de Noah Nartey (20 ans) n’a pas changé. Dans les plans de Paulo Fonseca, le milieu de l’Olympique Lyonnais ne possède qu’un statut de remplaçant. Le Danois est apparu à six reprises depuis le début de l’exercice, pour seulement deux titularisations toutes compétitions confondues, à chaque fois avec un but inscrit. Manifestement, il en faudra plus pour convaincre le coach portugais, moins satisfait de l’aspect défensif de ses performances.

« Noah a fait deux bonnes prestation, je suis très content de lui, principalement défensivement, avait commenté Paulo Fonseca avant la trêve internationale. C'était la chose qu’il avait besoin d’améliorer. Il s'est montré plus agressif sur ces deux affiches, plus concentré sur notre positionnement. C'est important d’avoir cette sensation d'un footballeur qui progresse. » Ce sentiment d’évolution positive n’est pourtant pas si évident compte tenu de son faible temps de jeu.

Victime de la concurrence

Très en vue pour ses débuts l’hiver dernier, l’Espoirs danois, recruté pour 7,5 millions d’euros hors bonus, avait rapidement perdu les faveurs du coach. Egalement en cause selon le technicien, la présence d’autres milieux de qualité. « Après, c'est dur de choisir, on a du monde dans ce secteur, soulignait l’entraîneur des Gones. Beaucoup d'entre eux méritent de jouer, comme Khalis Merah. Il n'a pas fait la pré-saison, mais on croit en lui, il avait l’opportunité de jouer. On peut mettre seulement onze éléments, mais c'est positif quand Noah joue. Il a eu cette réponse positive, il donne beaucoup de confiance à l’entraîneur. » Mais pas encore suffisamment pour bousculer la hiérarchie.