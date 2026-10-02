Vente du FC Nantes, une géante arnaque dénoncée

Le rachat du FC Nantes par le groupe Phenix Sport Invest interpelle les suiveurs du club. Le montant de l'opération tout comme la solidité financière de cette structure provoquent des interrogations légitimes.

En grande difficulté sportive, le FC Nantes lasse clairement Waldemar Kita, qui envisage pour la première fois depuis près de 20 ans, de vendre le club de Loire-Atlantique. S’il a déjà été contacté par le passé, jamais l’homme d’affaires franco-polonais n’avait été aussi proche de passer à l'acte, signant une lettre d’intention pour céder le FCN à un projet mené par l’intermédiaire et ancien agent Paulo Tavares. Un montant de vente proche de 100 millions d’euros qui interpelle, tant le club était évalué à deux fois moins environ. Un homme, Paulo Tavares, qui a déjà trempé dans des projets de rachats louches à Valenciennes ou Saint-Etienne. Les questions se multiplient autour de cette transaction annoncée comme bien partie, mais qui doit déjà se finaliser, et avoir l’autorisation de la DNCG, qui va vérifier la solvabilité d’une telle reprise.

Les supporters enquêtent et voient des bizarreries

Du côté des supporters nantais, fermement opposés à Waldemar Kita, les exemples récents de la faillite des Girondins de Bordeaux font tout de même réfléchir sur le profil des candidats au rachat. Dans un courrier publié sur son site officiel, la Brigade Loire , principal groupe de supporters des Canaris, s’inquiète vivement.

« Une évidence s'impose : le FC Nantes doit changer de propriétaire. Mais pas à n'importe quel prix. Et surtout pas pour troquer la peste pour le choléra? Depuis plusieurs semaines, nous recueillons des informations et recoupons des éléments autour, notamment, du projet porté par M. Tavares à travers Phenix Sport Invest. Et ce que nous découvrons nous inquiète sérieusement. Nous nous interrogeons aussi bien sur la consistance et le sérieux du projet que sur sa solidité financière. Et à mesure que nos recherches avancent, les interrogations s’accumulent plutôt qu’elles ne disparaissent », a dénoncé la Brigade Loire, qui a enquêté sur les fameux fonds dont disposerait la société Phenix Sport Invest, qui ne semble pas aussi solide que cela.

Entre sociétés créées récemment, garanties immobilières incertaines, promesse de levées de fonds importantes, valorisation des joueurs exagérée, le plan de rachat a frappé les supporters par son déséquilibre. Et pour le moment, la mairie de Nantes, directement concernée car elle loue son stade et le centre d'entraînement au FCN, reste murée dans le silence.

« Le FC Nantes est un patrimoine, une histoire et une institution. Et son avenir mérite infiniment mieux que des promesses et des zones d’ombre », conclut ainsi La Brigade Loire, qui voit bien que ce rachat n’inspire pour le moment pas confiance. Certains y voient même une manœuvre de Waldemar Kita pour démontrer que la vente est possible, mais que ce n’est pas forcément la meilleure chose pour le club.