Vente du FC Nantes, une géante arnaque dénoncée

Vente du FC Nantes, une géante arnaque dénoncée

FC Nantes
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le rachat du FC Nantes par le groupe Phenix Sport Invest interpelle les suiveurs du club. Le montant de l'opération tout comme la solidité financière de cette structure provoquent des interrogations légitimes.
En grande difficulté sportive, le FC Nantes lasse clairement Waldemar Kita, qui envisage pour la première fois depuis près de 20 ans, de vendre le club de Loire-Atlantique. S’il a déjà été contacté par le passé, jamais l’homme d’affaires franco-polonais n’avait été aussi proche de passer à l'acte, signant une lettre d’intention pour céder le FCN à un projet mené par l’intermédiaire et ancien agent Paulo Tavares. Un montant de vente proche de 100 millions d’euros qui interpelle, tant le club était évalué à deux fois moins environ. Un homme, Paulo Tavares, qui a déjà trempé dans des projets de rachats louches à Valenciennes ou Saint-Etienne. Les questions se multiplient autour de cette transaction annoncée comme bien partie, mais qui doit déjà se finaliser, et avoir l’autorisation de la DNCG, qui va vérifier la solvabilité d’une telle reprise.

Les supporters enquêtent et voient des bizarreries 

Du côté des supporters nantais, fermement opposés à Waldemar Kita, les exemples récents de la faillite des Girondins de Bordeaux font tout de même réfléchir sur le profil des candidats au rachat. Dans un courrier publié sur son site officiel, la Brigade Loire, principal groupe de supporters des Canaris, s’inquiète vivement.
« Une évidence s'impose : le FC Nantes doit changer de propriétaire. Mais pas à n'importe quel prix. Et surtout pas pour troquer la peste pour le choléra? Depuis plusieurs semaines, nous recueillons des informations et recoupons des éléments autour, notamment, du projet porté par M. Tavares à travers Phenix Sport Invest. Et ce que nous découvrons nous inquiète sérieusement. Nous nous interrogeons aussi bien sur la consistance et le sérieux du projet que sur sa solidité financière. Et à mesure que nos recherches avancent, les interrogations s’accumulent plutôt qu’elles ne disparaissent », a dénoncé la Brigade Loire, qui a enquêté sur les fameux fonds dont disposerait la société Phenix Sport Invest, qui ne semble pas aussi solide que cela.
Entre sociétés créées récemment, garanties immobilières incertaines, promesse de levées de fonds importantes, valorisation des joueurs exagérée, le plan de rachat a frappé les supporters par son déséquilibre. Et pour le moment, la mairie de Nantes, directement concernée car elle loue son stade et le centre d'entraînement au FCN, reste murée dans le silence.
« Le FC Nantes est un patrimoine, une histoire et une institution. Et son avenir mérite infiniment mieux que des promesses et des zones d’ombre », conclut ainsi La Brigade Loire, qui voit bien que ce rachat n’inspire pour le moment pas confiance. Certains y voient même une manœuvre de Waldemar Kita pour démontrer que la vente est possible, mais que ce n’est pas forcément la meilleure chose pour le club.
Articles Recommandés
Caqueret Detruit La Statue De Pierre Sage A Lol
OL

Caqueret détruit la statue de Pierre Sage à l’OL

Koum Alexis Capture d’écran 2026-10-02 à 16.50.22
OM

L'OM prolonge un grand espoir jusqu'en 2029

Tv Le Sponsor De Lom Rachete Rmc Sport Et Signe Avec Canal
TV

TV : Le sponsor de l’OM rachète RMC Sport et signe avec Canal+

Edf Didier Deschamps Ecoeure Il Crie A La Trahison
Equipe de France

EdF : Didier Deschamps écoeuré, il crie à la trahison

Fil Info

Caqueret détruit la statue de Pierre Sage à l’OL
L'OM prolonge un grand espoir jusqu'en 2029
TV : Le sponsor de l’OM rachète RMC Sport et signe avec Canal+
EdF : Didier Deschamps écoeuré, il crie à la trahison
Erling Haaland au PSG, ça devient sérieux
L’OM s’est inventé un nouveau latéral droit
Sa bonne pioche est un flop, l’OL cherche à comprendre
Mbappé s’éclate avec Verratti, ça ne sent pas bon
L’OM blinde une pépite algérienne jusqu’en 2029

Derniers commentaires

Sa bonne pioche est un flop, l’OL cherche à comprendre

Un titre qui dit l’inverse de l’article. Bravo le stagiaire

Caqueret détruit la statue de Pierre Sage à l’OL

Quel gâchis pour tout le monde!

Sa bonne pioche est un flop, l’OL cherche à comprendre

Au moins, l’article dit le contraire du titre. Ce n’est pas un flop, bien au contraire. Il y a juste de la concurrence au milieu.

Erling Haaland au PSG, ça devient sérieux

IL ne faut pas trop rêver. Haaland au PSG il n'a que très peu de chances d'y venir.

Erling Haaland au PSG, ça devient sérieux

Pour le moment avant que la décision pour les soi disantes 114 infractions de puis plus d'une quinzaine d'années commises par City, la décision finale prendra beaucoup de temps car ce sera une bataille d'avocats. Dans tous les cas les joueurs de City ont des contrats et ne sont près d'être transférés. Donc pas de panique, Haaland est encore très très loin du PSG.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading